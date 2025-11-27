Nữ VĐV mạnh nhất hành tinh bị tước danh hiệu vì là người chuyển giới

Giải đấu World’s Strongest Woman 2025 tại Arlington, Texas (Mỹ), sự kiện được xem như “đấu trường của những người phụ nữ mạnh nhất hành tinh” bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội khi nhà vô địch Mỹ Jammie Booker bị tước danh hiệu chỉ ít ngày sau khi đăng quang. Nguyên nhân, cô được cho là không khai báo việc mình là người chuyển giới, từng là “nam giới sinh học”.

Sự việc đã gây ra làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng thể thao quốc tế, làm nóng lại câu hỏi, vận động viên chuyển giới có nên thi đấu ở hạng mục dành cho nữ hay không?

Jammie Booker (bên phải) bị tước danh hiệu ngay sau khi đứng trên bục vinh quang

⚡ Chiến thắng gây sốc và cú lật ngược đầy tranh cãi

Tại chung kết ở Arlington mới đây, Jammie Booker đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có ngôi sao người Anh Andrea Thompson, để giành ngôi vô địch World’s Strongest Woman 2025.

Booker ăn mừng rộn ràng trên sân khấu, nhưng ngay sau đó là cảnh tượng hỗn loạn, Thompson rời khỏi bục nhận giải, miệng dường như “chửi thề”, thể hiện sự phẫn nộ.

Chỉ vài giờ sau, mạng xã hội tràn ngập nghi vấn Booker là “vận động viên chuyển giới”. Cộng đồng mạnh mẽ yêu cầu ban tổ chức lên tiếng.

⚠️ Ban tổ chức: “Chúng tôi không biết Booker là nam sinh học”

Trong thông báo đăng trên Instagram, Official Strongman Games (OSG), đơn vị tổ chức giải đấu xác nhận đã tước danh hiệu của Booker và loại cô khỏi bảng thành tích: “Một vận động viên nam sinh học, nhận diện giới tính là nữ, đã thi đấu tại hạng mục Women’s Open. Chúng tôi hoàn toàn không được thông báo trước và chỉ biết sau khi giải kết thúc”.

Ban tổ chức cho biết họ nhiều lần liên hệ Booker để làm rõ sự việc nhưng cô không phản hồi.

Họ khẳng định rõ: “Nếu chúng tôi biết giới tính sinh học của Booker, cô ấy sẽ không được phép thi đấu ở hạng mục nữ".

🗣️ VĐV, HLV nổi tiếng đồng loạt lên tiếng

Không chỉ khán giả mà các vận động viên và chuyên gia cũng phản ứng mạnh.

Rebecca Roberts, nhà vô địch World’s Strongest Woman 3 lần khẳng định: “Người chuyển giới vẫn thuộc về thể thao, nhưng hạng mục nữ phải dành cho người được sinh ra là nữ. Andrea Thompson mới là nhà vô địch thật sự".

HLV Laurence Shahlaei, người dẫn dắt á quân Andrea Thompson, viết: “Tôi tôn trọng quyền sống thật của mỗi người, nhưng thể thao là thể thao. Các hạng mục được tạo ra để đảm bảo công bằng”.

❌ Nhà tài trợ quay lưng, tố Booker “cung cấp sai thông tin”

Một trong những nhà tài trợ của Booker, tuyên bố cắt hợp tác. Họ cáo buộc Booker “cố tình cung cấp thông tin sai lệch” cho ban tổ chức và trọng tài.

Hành động này càng khiến dư luận dậy sóng, nhiều người coi đây là bằng chứng Booker đã che giấu giới tính sinh học để được tham gia hạng mục nữ.

Một ngày sau khi sự việc bùng nổ, Booker đăng video dài lên mạng xã hội, nghẹn ngào nói: “Tôi không nghĩ mình sẽ chiến thắng. Tôi chỉ muốn được thi đấu cùng những người phụ nữ mạnh mẽ ấy… Tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo”.

Trong video, Booker nhắc lại niềm tự hào khi đứng chung sân khấu với những VĐV nữ khác và gửi lời cảm ơn đến tất cả. Cô không đề cập trực tiếp đến cáo buộc về giới tính sinh học.

Sau đó, cư dân mạng nhanh chóng tìm thấy video năm 2017, nơi Booker tự nhận là “trans woman”, một phụ nữ chuyển giới.

Booker không ngờ mình lại vô địch, nên rắc rối đã xảy ra

⚖️ Công bằng trong thể thao nữ

Vụ việc không chỉ là tranh cãi cá nhân, mà còn chạm đến vấn đề đã kéo dài nhiều năm, và có nhiều ý kiến xung quang.

Những người ủng hộ thì cho rằng, người chuyển giới có quyền sống thật với bản dạng giới và tham gia thể thao như mọi người.

Phía phản đối khẳng định, nam sinh học dù đã chuyển giới vẫn có lợi thế thể chất vượt trội, sức mạnh cơ bắp, mật độ xương, chiều cao… khiến cuộc chơi mất công bằng.

Nhiều liên đoàn thể thao lớn (bơi lội, đua xe đạp, điền kinh) gần đây đã cấm vận động viên chuyển giới nữ thi đấu chuyên nghiệp ở hạng mục nữ. Sự việc của Booker có thể khiến thêm nhiều giải đấu xem xét lại quy định.