Ronaldo thắng lớn: Sắp đá bay ghế Chủ tịch Al Nassr, bao giờ CR7 trở lại sau vụ đình công?

Ronaldo thắng thế trong cuộc chiến quyền lực tại Al Nassr

Cristiano Ronaldo đã chính thức chấm dứt hành động “đình công” và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát của Al Nassr ở vòng đấu cuối tuần này, đối đầu Al Fateh lúc 0h30 ngày 15/2 (giờ Hà Nội). Trước đó, vào lúc 20h45 ngày 11/2, Al Nassr làm khách trên sân của Arkadag ở đấu trường AFC Champions League Two, nhưng trận này Ronaldo không kịp góp mặt.

Ronaldo cho thấy tầm ảnh hưởng lớn

Sau những ngày căng thẳng làm rung chuyển hậu trường đội bóng Saudi Arabia, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đã giành phần thắng trong cuộc đấu quyền lực với thượng tầng CLB.

Ở tuổi 41, Ronaldo khiến giới mộ điệu bất ngờ khi từ chối ra sân ở hai trận gặp Al Ittihad và Al Riyadh. Động thái này xuất phát từ sự thất vọng về việc Al Nassr không tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, trong khi các đối thủ trực tiếp lại được đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, việc Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema càng khiến đội trưởng Al Nassr thêm phần sốt ruột.

Nguồn cơn căng thẳng không chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn. Ronaldo được cho là không hài lòng với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) – đơn vị sở hữu nhiều CLB tại Saudi Pro League – khi cho rằng Al Nassr không nhận được sự hậu thuẫn tương xứng. Những bất đồng này nhanh chóng leo thang thành cuộc đấu trí công khai giữa siêu sao người Bồ Đào Nha và giới điều hành.

Những nhượng bộ quyết định từ thượng tầng

Theo truyền thông Saudi Arabia, Al Nassr đã giải quyết hai vấn đề cốt lõi mà Ronaldo đặt ra. Trước hết, giám đốc điều hành Jose Semedo và giám đốc thể thao Simao Coutinho – hai nhân vật thân cận với CR7 – được khôi phục quyền hạn từng bị tước bỏ hồi cuối tháng 12, sau quyết định tập trung phê duyệt tài chính vào một ủy ban điều hành.

Ronaldo giành chiến thắng sau cuộc đình công

Bên cạnh đó, các khoản lương còn tồn đọng với nhân viên CLB cũng đã được thanh toán đầy đủ. Đây là chi tiết mang ý nghĩa lớn, bởi Ronaldo được cho là đã đưa vấn đề phúc lợi của đội ngũ hậu cần vào nội dung phản đối, thể hiện vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ chứ không đơn thuần là ngôi sao sân cỏ.

Căng thẳng trước đó thậm chí làm dấy lên khả năng thay đổi ở cấp cao nhất, khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Abdullah Al-Majed đối diện nguy cơ mất ghế sau những phát biểu gây tranh cãi liên quan đến ban huấn luyện và bộ máy điều hành. Dù chưa có xác nhận chính thức, rõ ràng sức ép từ Ronaldo đã tạo ra những chuyển động đáng kể trong nội bộ Al Nassr.

Sau khi các khúc mắc được tháo gỡ, Ronaldo đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân ở trận gặp Al Fateh. Tuy nhiên, anh sẽ không góp mặt ở chuyến làm khách tại Turkmenistan thuộc AFC Champions League 2.

Hòa bình tạm thời, tương lai vẫn bỏ ngỏ

Dù Ronaldo có thể xem đây là chiến thắng cá nhân, tương lai của anh tại Saudi Arabia vẫn chưa thực sự chắc chắn. Hợp đồng của CR7 còn thời hạn đến hết mùa sau, nhưng điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng sẽ kích hoạt vào mùa hè tới. Trong bối cảnh nhận được sự quan tâm từ châu Âu và MLS, khả năng anh rời Al Nassr vẫn hiện hữu, dù mức lương khoảng 488.000 bảng mỗi ngày là rào cản lớn.

Tương lai của CR7 vẫn bỏ ngỏ

Về phần mình, Saudi Pro League đã phát đi thông điệp cứng rắn: mọi CLB hoạt động độc lập theo cùng một khung tài chính, không cá nhân nào có quyền chi phối các quyết định vượt quá phạm vi đội bóng. Tuyên bố này được xem như lời nhắc nhở rằng quyền lực tối thượng vẫn nằm ở cấu trúc quản lý của giải đấu.

Cuộc đua vô địch hiện vẫn rộng mở khi nhóm đầu bảng chỉ hơn kém nhau vài điểm. Trong bức tranh ấy, sự trở lại của Ronaldo không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của anh trong hệ sinh thái bóng đá Saudi Arabia. Cuộc chiến hậu trường có thể đã tạm lắng, nhưng chương tiếp theo trong hành trình của CR7 tại Al Nassr vẫn còn nhiều ẩn số.