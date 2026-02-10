MU thăng hoa: Mainoo chứng minh Amorim sai lầm, Fernandes tạo khác biệt

Mainoo tỏa sáng sau khi Amorim rời MU

Những câu hỏi xoay quanh Mainoo từng trở thành “điệp khúc quen thuộc” trong các buổi họp báo dưới thời Amorim. Rõ ràng, cựu HLV MU không mấy tin tưởng rằng tiền vệ trẻ người Anh xứng đáng với sự chú ý lớn đến vậy. Nhưng Amorim đã sai.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Mainoo nhanh chóng khẳng định giá trị bằng lối chơi chững chạc

Trước khi Michael Carrick xuất hiện, Mainoo chưa từng được đá chính 1 trận Ngoại hạng Anh nào mùa này. Thế nhưng dưới thời Carrick, cầu thủ 20 tuổi đã được lựa chọn cả 4 trận, thắng cả 4, và nếu đánh bại West Ham vào giữa tuần này, một CĐV MU đang gây sốt trên mạng xã hội sẽ lần đầu tiên được cắt tóc sau 16 tháng chờ đợi.

Sự kết hợp giữa Mainoo và Casemiro, cặp đôi mà Amorim cho rằng không khả thi, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ vậy, sự thay đổi hệ thống còn giúp Bruno Fernandes được giải phóng để chơi đúng vị trí sở trường, và Mainoo hòa nhập vào cấu trúc đó một cách mượt mà.

Tiền vệ trẻ người Anh xứng đáng được ghi nhận khi bắt nhịp nhanh chóng, nhất là trong bối cảnh trước đó anh gần như bị “đói” cơ hội thi đấu. Sự cân bằng mà Mainoo mang lại cho đội hình là một chuyện, niềm phấn khích mà anh đem đến cho người hâm mộ khi chứng kiến một sản phẩm của học viện MU tỏa sáng lại là chuyện khác. Nhưng trên hết, Mainoo đơn giản là cầu thủ rất tài năng.

Ở trận MU thắng Tottenham, Mainoo thực hiện 33 đường chuyền thành công ở khu vực 1/3 cuối sân, nhiều hơn 12 đường so với kỷ lục cá nhân trước đó tại Ngoại hạng Anh. Đây không chỉ là con số cao nhất trận, mà còn là nhiều nhất giải đấu trong cả vòng 25 vừa qua.

Casemiro cũng không kém cạnh, và cả hai được Carrick mô tả là “những nhân tố quan trọng trong việc kiểm soát thế trận”. Việc Tottenham chơi thiếu người có phần hỗ trợ, nhưng khi Carrick nói rằng ông thích “cách Mainoo nhận bóng” và gọi anh là “niềm vui khi theo dõi”, thật khó để phản bác.

“Cậu ấy xứng đáng được khen ngợi. Mainoo đã bước vào đội và nhanh chóng tìm được nhịp điệu thi đấu, điều không hề dễ sau quãng thời gian dài không ra sân. Chúng tôi biết cậu ấy xử lý bóng tốt và hy vọng theo thời gian, cậu ấy sẽ còn tiến bộ. Chúng tôi phải kiên nhẫn và không đặt quá nhiều kỳ vọng lên cậu ấy mọi lúc”, Carrick nhận xét về Mainoo.

Ở tuổi 20, Mainoo từng đứng trước nguy cơ trở thành tài năng bị lãng quên nếu triều đại cũ kéo dài thêm. Thay vào đó, Carrick đã giúp anh nhắc nhở tất cả về phẩm chất thực sự của mình. Và biết đâu, Mainoo đã có thể rất hữu dụng với Amorim, nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhìn ra sớm hơn.

Sự sáng tạo của Bruno Fernandes

Trong chiến thắng của MU trước Tottenham, Fernandes lại tiếp tục chứng minh tầm quan trọng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn nhân đôi cách biệt và tung ra 6 cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng đóng góp sáng tạo của anh thêm lần nữa mới là điểm nhấn lớn nhất. Đội trưởng của “Quỷ đỏ” lẽ ra đã có thêm một kiến tạo với pha chạm bóng cuối cùng của trận đấu, nếu Benjamin Sesko không đánh đầu chệch hướng trong tư thế hoàn toàn không bị ai kèm.

Đó đã là cơ hội thứ 6 mà Fernandes tạo ra trong trận, nhiều nhất trong số mọi cầu thủ tại vòng 25 Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần thứ ba ở mùa giải này Fernandes tạo ra ít nhất 6 cơ hội trong một trận đấu. Rayan Cherki là cầu thủ duy nhất khác làm được điều đó… nhưng mới chỉ 2 lần.

Đáng chú ý, hai trong ba trận Fernandes đạt cột mốc này diễn ra dưới thời Carrick, và điều đó hoàn toàn không bất ngờ. Anh đã được trả lại đúng vị trí sở trường, chơi ở “khu vực vui nhất” trên sân, nơi mọi thứ được tạo ra và định đoạt.

Thực tế, ngay cả dưới thời Amorim, Fernandes vẫn duy trì những con số ấn tượng. Anh đã tạo ra 74 cơ hội mùa này, khi chưa cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh chạm mốc 50. Tổng cộng, Fernandes hiện đã cán mốc 200 lần tham gia vào các bàn thắng của MU trên mọi đấu trường.

Fernandes vẫn là một nhân vật gây tranh cãi, thường xuyên hứng chịu sự công kích từ CĐV đối phương. Thậm chí, ngay trong cộng đồng người hâm mộ MU, vẫn có ý kiến cho rằng anh có thể là một phần của vấn đề, thay vì lời giải, khi quãng thời gian anh gắn bó với “Quỷ đỏ” trùng với giai đoạn sa sút.

Những hoài nghi đó nên chấm dứt. Fernandes là nạn nhân của sự khủng hoảng tại MU, chứ không phải nguyên nhân. Vị trí thứ 15 mùa trước phần nào mang tính “bóp méo” nếu xét đến tiềm lực của đội bóng chủ sân Old Trafford, nhưng nếu Fernandes là người đưa “quỷ đỏ” trở lại Champions League, anh hoàn toàn có cơ sở thuyết phục để được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa”.