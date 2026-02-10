Arsenal có 89% cơ hội đăng quang NHA, đua vô địch La Liga căng nhất châu Âu

Arsenal có 89% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

Mùa giải 2025/26 của bóng đá châu Âu đã đi qua 2/3 chặng đường và cuộc đua vô địch ở 5 giải VĐQG hàng đầu cũng đến hồi gay cấn. Mới đây, trang Euro Club Index đưa ra dự đoán về cục diện các giải đấu.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Ngoại hạng Anh. Sau nhiều năm lỡ hẹn đáng tiếc với ngôi vương, Arsenal hiện đang sở hữu cơ hội vàng để bước lên đỉnh vinh quang với tỷ lệ vô địch 89%.

Ngoại trừ La Liga, cuộc đua vô địch ở 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác có diễn biến một chiều

Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, đội chủ sân Emirates thể hiện phong độ cực kì ổn định, tạo khoảng cách 6 điểm so với đội xếp sau Man City.

Dù chỉ có 10% cơ hội vô địch, Man City không thể bị xem nhẹ nhờ kinh nghiệm "nước rút" suốt nhiều mùa giải. Trong khi đó, Aston Villa không còn duy trì sự hưng phấn như giai đoạn lượt đi và dần hụt hơi, thậm chí chỉ được đánh giá có 1% khả năng vô địch.

La Liga: "Cuộc chiến vương quyền" nghẹt thở

Theo chiều ngược lại, cuộc đua vô địch La Liga diễn ra cực khó lường, trong bối cảnh Barcelona chỉ hơn đại kình địch Real Madrid 1 điểm. Hiện tại, đội bóng xứ Catalunya tạm chiếm ưu thế với 58% cơ hội vô địch. Tuy nhiên, tỷ lệ 42% dành cho Real Madrid cho thấy cuộc đua này chưa thể sớm hạ màn.

Chỉ cần một cú sảy chân của thầy trò Hansi Flick, trật tự có thể bị đảo lộn ngay lập tức. Đây dự kiến sẽ là cuộc đua kịch tính nhất trong 5 giải đấu cho đến tận vòng đấu cuối cùng.

Serie A, Bundesliga và Ligue 1 đã sớm hạ màn?

Nếu cuộc đua vô địch La Liga gay cấn, cuộc đua Ngoại hạng Anh chưa hoàn toàn ngã ngũ, 3 giải đấu còn lại dường như tìm thấy chủ nhân của chiếc cúp vô địch:

Tại Serie A, Inter Milan "một mình một ngựa" về đích với tỷ lệ vô địch lên tới 91% cùng khoảng cách 8 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi. Những nỗ lực của AC Milan (6% cơ hội vô địch) hay Napoli (3%) dường như là quá muộn màng trước sự ổn định của "Nửa xanh thành Milan".

Tại Bundesliga, Bayern Munich chưa bộc lộ quá nhiều sai số và hơn đội nhì bảng Dortmund 6 điểm. Tỷ lệ 98% vô địch mà Euro Club Index dành cho "Hùm xám" (Dortmund chỉ có 2%) cho thấy niềm tin tuyệt đối với thầy trò HLV Vincent Kompany.

Bất ngờ nhất phải kể đến Ligue 1, nơi PSG được đánh giá có tới 98% cơ hội vô địch dù chỉ hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Lens (2% cơ hội vô địch). Euro Club Index cho rằng, lực lượng hạn chế khiến Lens khó duy trì sự ổn định tới cuối mùa để tạo nên cú sốc cho nhà đương kim vô địch Champions League.

Cơ hội vô địch của các đội bóng