Nghi án dùng bộ phận sinh dục nam giới để gian lận làm dậy sóng Olympic

Olympic mùa đông Milan-Cortina 2026 bất ngờ bị phủ bóng bởi một nghi vấn khó tin, đến mức nhiều người ban đầu cho rằng đó chỉ là trò đùa. Tuy nhiên, khi Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Liên đoàn Trượt tuyết & Trượt ván Quốc tế (FIS) chính thức lên tiếng, cái gọi là “penis-gate” (một số VĐV nam có thể can thiệp vào bộ phận sinh dục) trong môn trượt tuyết nhảy xa (ski jumping) đã trở thành đề tài mổ xẻ nghiêm túc.

Các VĐV tham dự môn trượt tuyết nhảy xa (ski jumping) đứng trước áp lực lớn từ nghi vấn về vùng nhạy cảm

Nghi vấn bắt nguồn từ đâu?

Theo điều tra của tờ Bild (Đức), một số VĐV trượt tuyết nhảy xa nam bị nghi đã tiêm axit hyaluronic, chất thường dùng trong thẩm mỹ và y học vào bộ phận sinh dục, hoặc vào một thiết bị silicon dạng bao, trước thời điểm đo kích thước trang phục thi đấu.

Trong môn này, trước mỗi mùa giải, VĐV phải trải qua quét 3D toàn thân để thiết kế bộ đồ tiêu chuẩn. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, vùng háng được đo từ “điểm thấp nhất” của cơ thể.

Theo các chuyên gia kỹ thuật của FIS, diện tích bề mặt trang phục càng lớn, VĐV càng có lợi thế khi cất cánh và lướt trên không. Chỉ cần tăng thêm 1-2 cm chu vi, bộ đồ có thể nới rộng thêm vài milimet, đủ để tạo khác biệt ở môn thể thao mà từng centimet có thể quyết định huy chương.

Giám đốc thi đấu môn trượt tuyết nhảy xa (ski jumping) của FIS, Sandro Pertile, thừa nhận: “Mỗi centimet trên bộ đồ đều có giá trị. Nếu diện tích bề mặt tăng khoảng 5%, VĐV có thể bay xa hơn”.

WADA và FIS nói gì?

Khi được hỏi tại Olympic, Tổng giám đốc WADA Olivier Niggli tỏ ra thận trọng: “Tôi chưa nắm rõ chi tiết kỹ thuật của môn trượt tuyết và việc này có cải thiện thành tích hay không. Nếu có yếu tố liên quan đến doping, chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng WADA không xử lý các biện pháp tăng thành tích ngoài phạm vi doping”.

Chủ tịch WADA Witold Banka thậm chí còn pha chút hài hước: “Đây là môn rất phổ biến ở Ba Lan, nên tôi hứa sẽ tìm hiểu kỹ”.

Trong khi đó, FIS bác bỏ việc có bằng chứng cụ thể. Giám đốc truyền thông Bruno Sassi khẳng định: “Chưa từng có dấu hiệu hay chứng cứ cho thấy bất kỳ VĐV nào sử dụng tiêm axit hyaluronic để gian lận”.

Olympic mùa đông 2026 chính thức khai mạc vào 6/2

Vì sao chỉ nam VĐV bị nghi ngờ, còn nữ thì không?

Đây là câu hỏi lớn nhất và cũng là điểm khiến nghi vấn này không mang tính giật gân đơn thuần, mà xuất phát từ cơ chế đo đạc rất cụ thể.

Quy trình đo 3D khác biệt về giải phẫu ở nam VĐV, bộ phận sinh dục là điểm nhô ra và thấp nhất ở vùng háng, trực tiếp ảnh hưởng đến mốc đo. Trong khi đó, với nữ VĐV, không tồn tại cấu trúc giải phẫu tương tự có thể “tác động” rõ ràng đến diện tích bề mặt bộ đồ.

Không có lợi thế kỹ thuật tương đương ở nữ. Việc “tăng kích thước” vùng háng ở nữ không giúp mở rộng diện tích khí động học theo cách mà bộ đồ nhảy cầu tuyết được thiết kế.

Luật trang phục nữ khắt khe hơn. Các bộ đồ thi đấu của nữ được cắt may và kiểm soát chặt chẽ hơn ở phần thân dưới, khiến việc “can thiệp hình thể” gần như không mang lại lợi ích kỹ thuật.

Nói cách khác, nghi vấn chỉ nhắm vào nam giới không phải vì định kiến, mà vì cơ chế đo đạc và khí động học chỉ tạo “khe hở” ở nội dung nam.

Bê bối thật hay chỉ là lời đồn?

Nhiều VĐV tỏ ra phẫn nộ. Halvor Egner Granerud, ngôi sao trượt tuyết Na Uy, khẳng định anh từng được bác sĩ kiểm tra kỹ khi đo đồ: “Tôi chưa từng nghe chuyện này cho đến hôm nay. Tôi được kiểm tra để đảm bảo không có bất kỳ thiết bị giả nào”.

Granerud cho rằng có thể mọi người đang đánh đồng việc giữ ấm cơ thể khi đo đạc với hành vi gian lận: “Rõ ràng, đo trong điều kiện ấm áp sẽ khác với khi bị lạnh”.

Cho đến lúc này, chưa có bằng chứng cụ thể, chưa có án phạt, và WADA cũng chưa mở cuộc điều tra chính thức.