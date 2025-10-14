Phái đẹp làm "lễ cúng pickleball”, cư dân mạng bùng nổ tranh cãi

Mới đây, hình ảnh nhóm phụ nữ làm lễ “cúng pickleball”, một nghi thức dân gian nhằm cầu may mắn cho vợt và bóng, đã gây xôn xao trong cộng đồng yêu thể thao tại Việt Nam. Điều tưởng chừng chỉ là một hành động vui vẻ bên lề buổi tập lại mở ra nhiều luồng tranh luận về niềm tin, phong tục và cách mà thể thao đang phát triển ở nước ta.

Hình ảnh đang lan truyền, gây sốt người dùng mạng xã hội

🎾 Khi pickleball trở thành một “hiện tượng văn hóa”

Pickleball, môn thể thao giao thoa giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, đang bùng nổ tại nhiều tỉnh thành. Người chơi thuộc nhiều độ tuổi, đặc biệt là phái nữ trung niên, xem đây là hình thức vận động, thư giãn và giao lưu xã hội.

Khi “lễ cúng pickleball” xuất hiện, đây không phải nghi thức chính thống mà giống một hoạt động tập thể mang tính tâm linh, tạo niềm tin cho một số người chơi.

Khi những hình ảnh này được tung lên mạng xã hội, người xem đã có những quan điểm trái chiều.

“Thể thao thì quan trọng là tập luyện, nhưng nếu một chút nghi thức giúp mọi người vui vẻ và gắn kết thì cũng đâu có gì sai”, một bình luận ủng hộ chia sẻ.

“Có thể họ chỉ coi đây là một cách tạo khí thế chứ không phải mê tín. Vui là chính”, người khác đồng tình.

Nhưng cũng có ý kiến trái chiều: “Cẩn thận kẻo phong tục này bị hiểu sai. Thể thao là rèn luyện, không nên gắn với niềm tin mù quáng”.

Nhiều bình luận pha chút trào phúng cũng được lan tỏa: “Cúng xong mà vẫn thua thì có khi… phải luyện thêm gấp đôi!”.

🧠 Góc nhìn xã hội: Khi thể thao không chỉ là thể thao

Thực tế, việc gắn yếu tố tâm linh vào thể thao không phải chuyện xa lạ. Trên thế giới, nhiều vận động viên cũng có thói quen hoặc nghi thức “mang lại may mắn” trước giờ thi đấu, từ buộc dây giày theo cách riêng cho đến… hôn quả bóng.

Ở Việt Nam, đặc biệt với các cộng đồng thể thao phong trào, những nghi thức như “cúng sân”, “cúng bóng” cũng không hiếm gặp. Đây là cách để người chơi tìm thêm sự tự tin và tinh thần đoàn kết trước khi bước vào trận đấu.

“Cúng pickleball” có thể gây tranh cãi, nhưng nó cũng phản ánh một thực tế tích cực, thể thao phong trào ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng, với nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng phong phú. Dù “cầu may” hay “rèn luyện”, điều quan trọng vẫn là tinh thần vui khỏe, lành mạnh và sự gắn kết giữa người chơi.