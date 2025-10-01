Hot-girl "vén váy" chơi pickleball hút triệu người xem: Mặc quần cũng vén cao

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước hình ảnh một cô gái trẻ với biệt danh "emkimsayhi" khi xuất hiện thi đấu pickleball trong trang phục thể thao gợi cảm. Những đoạn clip ghi lại cảnh cô vén váy trong lúc di chuyển tốc độ cao trên sân đã nhanh chóng lan truyền trên Facebook, TikTok, Instagram, thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Cô gái xinh đẹp mặc quần thi đấu thay vì váy, nhưng theo thói quen cô vẫn...vén lên. Ảnh Instagram nhân vật

⚡🤔 Tranh cãi quanh động tác "vén váy"

Bộ trang phục thi đấu ban đầu của cô gồm áo bra thể thao và váy xếp ly ngắn có quần bảo hộ bên trong, vốn phổ biến trong pickleball. Tuy nhiên, việc vén váy lên trong khi thi đấu lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là hành động thiếu tinh tế, cố tình gây chú ý, trong khi không ít ý kiến bênh vực, nhấn mạnh đây chỉ là thói quen giúp vận động viên tránh vướng víu và thoải mái hơn khi di chuyển.

Chính chủ cũng từng phản hồi rằng cô nghiêm túc với thể thao, minh chứng là đã giành giải ba ở một giải phong trào pickleball, chứ không đơn thuần chỉ "làm màu" trên mạng xã hội.

Cô gái kiên định phong cách cá nhân

👗🔄 Vẫn giữ thói quen, nhưng thay đổi trang phục

Sau khi trở thành hiện tượng, cô gái vẫn duy trì đam mê, thường xuyên ra sân tập luyện và thi đấu. Điểm khác biệt là cô đã chuyển sang mặc quần đùi thay vì váy, song thói quen vén cao để tăng sự thoải mái vẫn được giữ nguyên. Hình ảnh này tiếp tục gây chú ý, cho thấy cá tính riêng và sự tự tin của cô gái trẻ.

Trên các trang cá nhân, bình luận vẫn chia hai luồng, một bên ủng hộ sự cá tính, tự do thể hiện trong thể thao, bên còn lại kêu gọi chú ý đến chuẩn mực văn hóa truyền thống. Tuy vậy, phần lớn ý kiến đều đồng thuận rằng điều quan trọng hơn cả là năng lực thi đấu và tinh thần thể thao, thay vì quá sa đà vào chuyện trang phục.

Câu chuyện "hot-girl vén váy" đã trở thành một hiện tượng mạng, đồng thời gợi mở cuộc tranh luận về tự do cá nhân và quy chuẩn trong thể thao hiện đại. Từ váy đến quần, từ tranh cãi đến sự thích nghi, cô gái trẻ vẫn dám khác biệt và không để bản thân bị chi phối bởi dư luận.