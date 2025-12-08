Trực tiếp bóng đá U22 Philippines - U22 Indonesia: Quyết đấu vì vé vàng (SEA Games)
(18h, 8/12, bảng C bóng đá nam SEA Games 33) U22 Philippines quyết tâm đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia để mong đoạt vé vào bán kết.
SEA Games | 18h, 8/12 | 700th Anniversary
Điểm
Guimaraes
Leddel
Reyes
Monis
Rosquillo
Dylan
Moins
Ortega
Mariona
Banatao
Santiago
Điểm
Daffa
Kadek
Kakang
Markx
Cahyana
Jenner
Pakpahan
Dony
Arjuna
Mauro
Struick
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cuộc đấu khó lường giữa U22 Philippines và U22 Indonesia
U22 Philippines đã có ngày ra quân thành công khi đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 2-0. 13 cầu thủ hiện chơi bóng ở nước ngoài của U22 Philippines đang khát khao tiếp tục khiến U22 Indonesia nếm trái đắng.
Về phần U22 Indonesia, họ có mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Còn nhớ ở SEA Games 32, U22 Indonesia thắng U22 Philippines tới 3-0. Nhưng không dễ gì để điều đó tái hiện ở SEA Games 33, bởi nhân sự của U22 Philippines đã được tăng cường.
Trận đấu này cũng sẽ quyết định đến tấm vé trực tiếp vào bán kết của 2 đội. Lý đo bởi đội còn lại tại bảng C là U22 Myanmar tỏ ra quá yếu thế.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
U22 Philippines gây ấn tượng với những pha phối hợp nhuần nhuyễn và bài bản.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/12/2025 13:32 PM (GMT+7)