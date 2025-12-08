Trực tiếp bóng đá U22 Philippines - U22 Indonesia: Quyết đấu vì vé vàng (SEA Games)

SEA Games | 18h, 8/12 | 700th Anniversary U22 Philippines 0 - 0 U22 Indonesia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Philippines vs U22 Indonesia U22 Indonesia Điểm Guimaraes Leddel Reyes Monis Rosquillo Dylan Moins Ortega Mariona Banatao Santiago Điểm Daffa Kadek Kakang Markx Cahyana Jenner Pakpahan Dony Arjuna Mauro Struick Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Philippines U22 Philippines U22 Indonesia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Guimaraes, Leddel, Reyes, Monis, Rosquillo, Dylan, Moins, Ortega, Mariona, Banatao, Santiago Daffa, Kadek, Kakang, Markx, Cahyana, Jenner, Pakpahan, Dony, Arjuna, Mauro, Struick

Cuộc đấu khó lường giữa U22 Philippines và U22 Indonesia

U22 Philippines đã có ngày ra quân thành công khi đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 2-0. 13 cầu thủ hiện chơi bóng ở nước ngoài của U22 Philippines đang khát khao tiếp tục khiến U22 Indonesia nếm trái đắng.

Về phần U22 Indonesia, họ có mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Còn nhớ ở SEA Games 32, U22 Indonesia thắng U22 Philippines tới 3-0. Nhưng không dễ gì để điều đó tái hiện ở SEA Games 33, bởi nhân sự của U22 Philippines đã được tăng cường.

Trận đấu này cũng sẽ quyết định đến tấm vé trực tiếp vào bán kết của 2 đội. Lý đo bởi đội còn lại tại bảng C là U22 Myanmar tỏ ra quá yếu thế.

