Trực tiếp bóng đá U22 Philippines - U22 Indonesia: Quyết đấu vì vé vàng (SEA Games)

SEA Games 33

(18h, 8/12, bảng C bóng đá nam SEA Games 33) U22 Philippines quyết tâm đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia để mong đoạt vé vào bán kết.

SEA Games | 18h, 8/12 | 700th Anniversary

U22 Philippines
Trực tiếp bóng đá U22 Philippines - U22 Indonesia: Quyết đấu vì vé vàng (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Philippines - U22 Indonesia: Quyết đấu vì vé vàng (SEA Games) - 1
U22 Indonesia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Philippines - U22 Indonesia: Quyết đấu vì vé vàng (SEA Games) - 1
Guimaraes, Leddel, Reyes, Monis, Rosquillo, Dylan, Moins, Ortega, Mariona, Banatao, Santiago
Trực tiếp bóng đá U22 Philippines - U22 Indonesia: Quyết đấu vì vé vàng (SEA Games) - 1
Daffa, Kadek, Kakang, Markx, Cahyana, Jenner, Pakpahan, Dony, Arjuna, Mauro, Struick

Cuộc đấu khó lường giữa U22 Philippines và U22 Indonesia

U22 Philippines đã có ngày ra quân thành công khi đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 2-0. 13 cầu thủ hiện chơi bóng ở nước ngoài của U22 Philippines đang khát khao tiếp tục khiến U22 Indonesia nếm trái đắng. 

Về phần U22 Indonesia, họ có mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Còn nhớ ở SEA Games 32, U22 Indonesia thắng U22 Philippines tới 3-0. Nhưng không dễ gì để điều đó tái hiện ở SEA Games 33, bởi nhân sự của U22 Philippines đã được tăng cường.

Trận đấu này cũng sẽ quyết định đến tấm vé trực tiếp vào bán kết của 2 đội. Lý đo bởi đội còn lại tại bảng C là U22 Myanmar tỏ ra quá yếu thế.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

08/12/2025 13:32 PM (GMT+7)
