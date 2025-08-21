Mỹ nhân làng gym Huyền Dior bén duyên pickleball, Moon Võ gây ấn tượng giải quốc tế

🔥 Hot girl làng gym Huyền Dior bén duyên với pickleball

Trên trang cá nhân của mình thời gian gần đây, người đẹp làng gym nổi tiếng, Huyền Dior (tên thật là Bùi Khánh Huyền) làm bạn bè bất ngờ với hình ảnh siêng năng đi tập pickleball. Huyền Dior vốn là một Gymer và HLV Fitness nổi tiếng với hàng trăm nghìn lượt người theo dõi. Nữ HLV xinh đẹp với số đo ba vòng “bốc lửa”, đặc biệt là vòng ba lên đến 100 cm này từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2025.

Huyền Dior tập luyện pickleball

Theo Huyền Dior chia sẻ, cô chỉ mới đến với pickleball một thời gian ngắn và cũng mới đi tập được vài buổi: “Ngay buổi đầu cầm vợt, tôi đã bị bộ môn này thu hút. Nó mang đến cho tôi sự hào hứng, rất vui và nhiều năng lượng khi chơi cùng bạn bè. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ chơi pickleball để đổi gió sau những buổi tập gym nhưng càng chơi càng bị cuốn hút”.

Nhờ lợi thế tập gym nhiều năm, Huyền Dior cho biết bản thân có thể lực khá tốt, phản xạ với các tình huống bóng cũng nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên, hot girl này cho biết cơ thể cô có phần hơi “cứng”, độ dẻo dai chưa nhiều và cần cải thiện ở khả năng di chuyển trên sân bài bản hơn.

Hot girl làng gym nổi tiếng với thân hình nóng bỏng

Huyền Dior cho biết cô đang duy trì chơi pickleball khoảng 2 buổi trong tuần, xen kẽ với tập gym và nhảy hiện đại. Cô nàng chia sẻ nếu có cơ hội và đủ tự tin, cô sẽ thử sức, trải nghiệm ở một giải đấu pickleball.

✨ Người đẹp Moon Võ lọt vào bán kết giải quốc tế tại Malaysia

Ở giải pickleball quốc tế diễn ra tại Malaysia vào cuối tuần vừa qua, người đẹp Moon Võ (tên thật Võ Ngọc Duyên) tranh tài ở hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. Ở cả hai nội dung này, Moon Võ đều dừng chân tại vòng bán kết. Trong đó ở nội dung đôi nữ, cô và đồng đội để thua đáng tiếc đôi chủ nhà Malaysia với tỉ số 8-11 dù trước đó đã có lợi thế dẫn trước với khoảng cách 4 điểm.

Moon Võ vào bán kết ở cả 2 nội dung thi đấu tại Malaysia

“Tôi có phần tiếc nuối, nhất là ở trận bán kết đôi nữ. Dù vậy, việc tiến sâu ở một giải quốc tế ngay lần đầu ra nước ngoài thi đấu với tôi là thành công ngoài mong đợi. Các tay vợt nước ngoài họ không chỉ có kỹ thuật cá nhân tốt mà chiến thuật cũng rất bài bản. Qua giải đấu, tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót và cần phải cải thiện nhiều hơn”, Moon Võ chia sẻ.

🏆 Phương Liên một tuần giành 2 danh hiệu pickleball

Cũng ở cuối tuần vừa qua, người đẹp thể thao Phương Liên đã giành ngôi á quân nội dung hỗn hợp 5.0 tại một giải đấu pickleball diễn ra ở TP.HCM. Trong trận chung kết, người đẹp để thua với cách biệt sát nút 13-15.

Phương Liên có cú đúp danh hiệu trong 1 tuần

Đáng chú ý, đây là danh hiệu thứ 2 liên tiếp của cô chỉ trong vòng 1 tuần. Trước đó, cô đã giành chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ trình độ 5.0 với chiến thắng áp đảo 11-5 trong trận chung kết cũng tại một giải đấu phong trào diễn ra ở Thành phố Thủ Đức (TP.HCM).

Phương Liên (tên thật là Đinh Thị Liên) nổi lên từ cuộc thi thi Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022. Người đẹp quê Hải Phòng gây “sốt” với câu chuyện “lột xác” ngoạn mục nhờ gym và gắn bó với bộ môn này 7 năm. Song song đó, cô còn chơi tốt nhiều môn như cầu lông, bơi, đặc biệt là sở thích cưỡi ngựa, chơi bắn cung.