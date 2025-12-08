Salah "vô ơn" với Arne Slot, Liverpool trả giá vì vụ gia hạn "đi vào lòng đất"

Niềm tin sai lầm

24/10/2025. Đó là 2 ngày sau khi Liverpool có trận thắng đậm 5-1 trước Frankfurt ở Champions League và trận đấu đó Mohamed Salah dự bị. Salah đã hơn 1 tháng không ghi được bàn nào cho Liverpool và trong lúc anh vắng mặt tại Frankfurt, các sao khác Ekitike, Gakpo, Szoboszlai đã ghi bàn, Konate và Van Dijk cũng lập công, và Wirtz có kiến tạo đầu tiên cho CLB.

Nhưng bất chấp kết quả đó, Arne Slot sau trận vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng Salah sẽ hồi phục phong độ và hy vọng anh sẽ tỏa sáng khi Liverpool gặp Brentford. Và đây là lời của Slot: “Tôi vẫn tin Mo Salah sẽ ghi bàn để cứu lấy đời tôi”, chúng ta thậm chí có cả ảnh đi kèm bên dưới trên tờ The Guardian.

Đây là sự tin tưởng mà Slot dành cho Salah: "Tôi vẫn sẽ ủng hộ Salah ghi bàn để cứu rỗi đời tôi". Ảnh: The Guardian ngày 24/10/2025

Slot không nuốt lời: Salah trở lại, ghi bàn trước Brentford, nhưng Liverpool thua 2-3 và Salah chỉ ghi bàn ở phút 89 sau khi đã đá như gà mắc tóc gần cả trận. Vòng kế tiếp, Salah tận dụng cơ hội từ sai lầm của Emiliano Martinez để mở tỷ số trước Aston Villa và Liverpool thắng 2-0, cắt đứt mạch 4 trận thua liên tiếp ở Premier League.

Slot cho Salah hết cơ hội này tới cơ hội khác và không cầu thủ nào ở Liverpool bàn tán về chuyện đó, trong khi trên mạng xã hội chỉ trích Salah là điều thường xuyên xuất hiện giữa các fan Liverpool. Đa số đều chỉ mong Federico Chiesa được vào đá, bởi Chiesa trận nào cũng chơi đầy quyết tâm, kể cả khi anh phải đá với một “đám trẻ” trong trận thua bạc nhược trước Crystal Palace ở League Cup.

Liverpool đã hòa cả Sunderland và Leeds, nhưng khi nhìn vào chuỗi 3 vòng Salah dự bị liên tiếp, đây lại chính là chuỗi trận có phong độ tốt nhất của “The Kop” kể từ sau chuỗi thắng 5 vòng đầu mùa. Họ ít ra ghi được bàn cả 3 trận, chỉ là hàng thủ vẫn lủng củng. Một sự tiến bộ, dù chưa nhiều, và Salah không phải một phần của sự tiến bộ đó.

Chiesa (+4) và Ekitike (+3) là 2 trong những cầu thủ mà Liverpool có hiệu số bàn thắng/thua tốt nhất khi họ thi đấu trên sân

Trang thống kê FBRef có những chỉ số rất thú vị và trong số đó có hiệu số bàn thắng/thua của đội khi một cầu thủ thi đấu trên sân. Nhìn qua hiệu số có thể thấy ngay những cầu thủ đang đá dưới phong độ: Isak và Mac Allister là -4, trong khi Salah với Kerkez là -2. Nếu Salah thực sự có hiệu ứng tích cực với Liverpool để đáng được đá chính, thì đã không có hiệu số tệ như thế.

Vậy ai đang có hiệu số tốt nhất trong đội hình Liverpool? Federico Chiesa và Alisson, cùng +4.

2 vụ gia hạn "đi vào lòng đất"

Đây là mùa giải mà sự chuẩn bị của Liverpool đã hỏng ngay từ cuối mùa trước. Salah và Van Dijk gia hạn hợp đồng xong đều sa sút, Konate đòi tăng lương không được và bắt đầu nghĩ về Real Madrid nhưng càng đá càng dở, trong khi Alexander-Arnold ra đi và Liverpool bộc lộ sự thiếu vắng của một chuyên gia phát động từ xa.

Arne Slot dĩ nhiên cũng có trách nhiệm trong sự sa sút của CLB, có thể thấy rõ Slot đang bí bách về chiến thuật và đã tin dùng những cầu thủ phong độ kém quá nhiều. Nhưng Slot không mua/bán cầu thủ mà là giám đốc thể thao, và họ đáng lẽ đã phải “tàn nhẫn” hơn với Salah, Konate và Van Dijk (chưa kể việc bán những Quansah, Diaz và Nunez lẫn cho mượn Elliott).

Gia hạn với bộ đôi này dường như là một sai lầm lớn của Liverpool

Luis Campos của PSG là một ví dụ tiêu biểu: PSG không ký dài hạn với cầu thủ từ 28-29 tuổi trở lên, và những ai đã sẵn ở CLB, trong độ tuổi đỉnh cao mà không chịu gia hạn, thì sẽ bị tống tiễn không chút thương tiếc. Đó là cách PSG đã đối xử với Donnarumma, là cách Real Madrid duy trì quan hệ với Modric trong những năm cuối anh đá ở CLB.

Liverpool, và cá nhân Slot, đã rất “nhân văn” trong cách đối đãi công thần dù lý trí khuyên điều ngược lại. Họ đang trả giá cho điều đó, nhưng Salah, hàng tuần đút túi rủng rỉnh 400.000 bảng, lại không biết điều. Đúng như Jamie Carragher nói: "Khi đội nhà đá tệ, và khi bản thân anh đá tệ, thì Salah im bặt, nhưng khi đòi hợp đồng hay phải ngồi dự bị là đi tìm đội quân phóng viên để gây áp lực".

Slot vẫn phải dùng Van Dijk và Konate bởi Gomez chấn thương nhiều còn Leoni đã nghỉ hết mùa (như đã nói, đây là lỗi của giám đốc thể thao). Nhưng Salah lên ghế dự bị thì Slot vẫn có Wirtz, Chiesa để sử dụng, và ông đã làm điều đúng đắn khi cho Salah ngồi nghỉ. Có thể chê Arne Slot về nhiều khía cạnh, nhưng quyết định của Slot với Salah là hoàn toàn dễ hiểu, thậm chí đáng lẽ phải làm từ sớm hơn.

Klopp may mắn khi chỉ phải đối phó với Salah thời chưa sa sút

Chỉ có điều Salah đang bị xem là một kẻ vô ơn, ích kỷ và thích thao túng tâm lý người khác. Jurgen Klopp thời xưa đã nhịn để giữ hòa khí và dùng kỹ năng của Salah cho mục tiêu chung của đội, nhưng Salah bây giờ không có tư cách để được nuông chiều.

Tầm cỡ của Salah ở Anfield chưa đến tầm cỡ của Di Stefano hay Cristiano Ronaldo ở Real Madrid. Di Stefano chửi HLV Miguel Munoz giữa trận chung kết Cúp C1 1964 đã khiến ông bị chủ tịch Santiago Bernabeu cho rời khỏi CLB ngay sau đó.

Nếu cuối mùa Arne Slot phải ra đi thì đành vậy, nhưng Salah cũng phải đi luôn một thể. Nhiều fan Liverpool thậm chí sẽ hài lòng nếu Salah ra đi trước Slot.