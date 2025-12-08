Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Philippines: 90 phút căng thẳng & khó lường (SEA Games)

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam SEA Games 33 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(18h30, 8/12, Bảng B bóng đá nữ SEA Games 33) Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Philippines được xem là màn so tài mang tính bước ngoặt tại bảng B SEA Games 33.

SEA Games | 18h30, 8/12 |

ĐT nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Philippines: 90 phút căng thẳng & khó lường (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Philippines: 90 phút căng thẳng & khó lường (SEA Games) - 1
ĐT nữ Philippines
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Philippines: 90 phút căng thẳng & khó lường (SEA Games) - 1
Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Philippines: 90 phút căng thẳng & khó lường (SEA Games) - 1
Olivia Davies, Long Moriah, Cowart Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Angela Rachael, Serrano Krysteen, Pasion Isabella, Janae Allana, Mary Ramirez

ĐT nữ Việt Nam mở màn SEA Games 33 đầy ấn tượng bằng chiến thắng 7-0 trước Malaysia, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng B. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn tạo đà tâm lý rất tốt cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trước trận đấu quan trọng gặp Philippines.

Trước đối thủ có thể hình vượt trội, tuyển nữ Việt Nam dự kiến tiếp tục ưu tiên việc hạn chế các pha bóng bổng. Hàng phòng ngự được yêu cầu duy trì sự chắc chắn, bọc lót tốt và đánh chặn quyết liệt từ tuyến giữa. 

Ở chiều ngược lại, Philippines bước vào trận đấu với tuyển nữ Việt Nam trong thế không còn đường lùi sau thất bại 1-2 trước Myanmar. Kết quả này khiến cục diện bảng B trở nên cực kỳ căng thẳng, buộc đội bóng này phải chơi với hơn 100% khả năng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở trận mở màn, Philippines thực tế đã chơi khá tốt trước Myanmar. Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, đội bóng từng góp mặt tại World Cup nữ 2023 cho thấy họ có khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, sự chủ quan cùng những thời điểm mất tập trung đã khiến họ phải trả giá bằng thất bại.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Theo T.T

