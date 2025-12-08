Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Philippines: 90 phút căng thẳng & khó lường (SEA Games)
(18h30, 8/12, Bảng B bóng đá nữ SEA Games 33) Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Philippines được xem là màn so tài mang tính bước ngoặt tại bảng B SEA Games 33.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
ĐT nữ Việt Nam mở màn SEA Games 33 đầy ấn tượng bằng chiến thắng 7-0 trước Malaysia, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng B. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn tạo đà tâm lý rất tốt cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trước trận đấu quan trọng gặp Philippines.
Trước đối thủ có thể hình vượt trội, tuyển nữ Việt Nam dự kiến tiếp tục ưu tiên việc hạn chế các pha bóng bổng. Hàng phòng ngự được yêu cầu duy trì sự chắc chắn, bọc lót tốt và đánh chặn quyết liệt từ tuyến giữa.
Ở chiều ngược lại, Philippines bước vào trận đấu với tuyển nữ Việt Nam trong thế không còn đường lùi sau thất bại 1-2 trước Myanmar. Kết quả này khiến cục diện bảng B trở nên cực kỳ căng thẳng, buộc đội bóng này phải chơi với hơn 100% khả năng để nuôi hy vọng đi tiếp.
Ở trận mở màn, Philippines thực tế đã chơi khá tốt trước Myanmar. Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, đội bóng từng góp mặt tại World Cup nữ 2023 cho thấy họ có khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, sự chủ quan cùng những thời điểm mất tập trung đã khiến họ phải trả giá bằng thất bại.
Tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B, lúc 18h30 ngày 8/12, sớm giành vé vào bán kết SEA Games 33.
-08/12/2025 12:20 PM (GMT+7)