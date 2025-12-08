Tổng thống Trump khen Ronaldo xuất sắc nhất, khoe lời cảm ơn của CR7

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc về Ronaldo trên mạng xã hội X: "Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại. Cậu ấy đã gọi điện cảm ơn tôi vì buổi tham quan Nhà Trắng và phòng Bầu dục. Ronaldo là người tuyệt vời, không chỉ với tư cách VĐV. Không ai xuất sắc hơn Ronaldo".

Việc Ronaldo tham dự bữa tiệc ở Nhà Trắng trong thời gian qua thu hút sự quan tâm lớn nơi giới truyền thông. Chính Tổng thống Trump còn thừa nhận rằng con trai của ông là Barron đã kính nể cha mình hơn sau sự kiện đó:

"Con trai tôi là fan lớn của Ronaldo. Barron đã được gặp CR7 và tôi nghĩ giờ nó tôn trọng bố hơn một chút. Cảm ơn cả hai đã có mặt trong ngày hôm nay. Thật sự đó là vinh dự lớn".

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Trump và Ronaldo

Phía Nhà Trắng đã đăng tải cuộc gặp gỡ kèm dòng chú thích: "2 GOATs (Greatest of All Time)". Trump còn trao tặng Ronaldo chiếc chìa khóa vàng biểu tượng của Nhà Trắng, món quà dành cho những vị khách đặc biệt.

Việc siêu sao 40 tuổi xuất hiện tại Nhà Trắng đã vấp phải một số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hai chị gái của anh là Elma và Katia Aveiro đã lập tức lên tiếng bảo vệ em trai mình.

Elma đăng story trên Instagram: "Mấy gã hề này vẫn chưa nhận ra là Ronaldo chẳng quan tâm đến ý kiến của họ sao? Sự kiện này không dành cho kẻ muốn tham gia, mà dành cho người xứng đáng. Họ hết lời để nói rồi đấy".

Katia thì đăng đoạn video: “Chỉ cần làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ có được thứ mà nhiều kẻ chỉ có thể nghe qua. Một chuyến thăm Nhà Trắng, thế thôi mà đã làm bật tung cảm xúc. Những kẻ chỉ trích Ronaldo toàn đạo đức giả. Cứ như Ronaldo vừa tuyên bố về ngày tận thế vậy".