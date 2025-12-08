Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Tổng thống Trump khen Ronaldo xuất sắc nhất, khoe lời cảm ơn của CR7

Sự kiện: Cristiano Ronaldo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp tràn đầy cảm xúc dành cho Cristiano Ronaldo sau khi tiền đạo này được mời tới Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc về Ronaldo trên mạng xã hội X: "Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại. Cậu ấy đã gọi điện cảm ơn tôi vì buổi tham quan Nhà Trắng và phòng Bầu dục. Ronaldo là người tuyệt vời, không chỉ với tư cách VĐV. Không ai xuất sắc hơn Ronaldo".

Việc Ronaldo tham dự bữa tiệc ở Nhà Trắng trong thời gian qua thu hút sự quan tâm lớn nơi giới truyền thông. Chính Tổng thống Trump còn thừa nhận rằng con trai của ông là Barron đã kính nể cha mình hơn sau sự kiện đó:

"Con trai tôi là fan lớn của Ronaldo. Barron đã được gặp CR7 và tôi nghĩ giờ nó tôn trọng bố hơn một chút. Cảm ơn cả hai đã có mặt trong ngày hôm nay. Thật sự đó là vinh dự lớn".

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Trump và Ronaldo

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Trump và Ronaldo

Phía Nhà Trắng đã đăng tải cuộc gặp gỡ kèm dòng chú thích: "2 GOATs (Greatest of All Time)". Trump còn trao tặng Ronaldo chiếc chìa khóa vàng biểu tượng của Nhà Trắng, món quà dành cho những vị khách đặc biệt.

Việc siêu sao 40 tuổi xuất hiện tại Nhà Trắng đã vấp phải một số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hai chị gái của anh là Elma và Katia Aveiro đã lập tức lên tiếng bảo vệ em trai mình.

Elma đăng story trên Instagram: "Mấy gã hề này vẫn chưa nhận ra là Ronaldo chẳng quan tâm đến ý kiến của họ sao? Sự kiện này không dành cho kẻ muốn tham gia, mà dành cho người xứng đáng. Họ hết lời để nói rồi đấy".

Katia thì đăng đoạn video: “Chỉ cần làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ có được thứ mà nhiều kẻ chỉ có thể nghe qua. Một chuyến thăm Nhà Trắng, thế thôi mà đã làm bật tung cảm xúc. Những kẻ chỉ trích Ronaldo toàn đạo đức giả. Cứ như Ronaldo vừa tuyên bố về ngày tận thế vậy".

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Ronaldo tặng đồng hồ đắt tiền cho toàn đội Bồ Đào Nha, bao gồm cả Jota
Ronaldo tặng đồng hồ đắt tiền cho toàn đội Bồ Đào Nha, bao gồm cả Jota

Cristiano Ronaldo đã đặt mua hơn 3 chục chiếc đồng hồ đắt tiền để tặng các đồng đội trên tuyển Bồ Đào Nha, bao gồm một chiếc dành riêng cho Diogo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/12/2025 11:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN