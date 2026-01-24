Ca sĩ Bảo Thy, tay vợt Lý Hoàng Nam vô địch giải pickleball toàn cao thủ

🏆 Ca sĩ Bảo Thy lên ngôi vô địch pickleball

Diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/1 vừa qua tại TP.HCM, một giải pickleball hấp dẫn đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng. Giải đấu tranh tài ở 7 nội dung, có mức tiền thưởng lớn và quy tụ đông đảo các tay vợt chuyên nghiệp cùng nhiều người nổi tiếng tham gia tranh tài.

Ca sĩ Bảo Thy lên ngôi vô địch

Một trong những gương mặt thu hút sự theo dõi của khán giả bậc nhất là ca sĩ Bảo Thy. Mặc dù chỉ mới đến với pickleball được khoảng 7 tháng, tập luyện 2-3 buổi trong tuần và cũng chưa tham dự nhiều giải đấu, nữ ca sĩ xinh đẹp nhận nhiều lời khen với kỹ thuật tốt và phong cách thi đấu rất chuyên nghiệp.

Cùng với người đồng đội Toàn Q7, Bảo Thy xuất sắc lên ngôi vô địch ở hạng mục đôi Harmony hỗn hợp 5.5. Đây là giải đấu thứ 2 liên tiếp của Bảo Thy chỉ trong vòng 1 tuần. Trước đó ít ngày, Bảo Thy đã lọt vào top 8 nội dung “celeb – pro” khi đánh cặp cùng tay vợt chuyên nghiệp Trương Vinh Hiển tại giải Pickle Allstars 2026 được Lý Hoàng Nam tổ chức.

✨ Lý Hoàng Nam vô địch áp đảo, hướng tới PPA 2026

Cũng ở tại giải đấu này, tay vợt Lý Hoàng Nam đã lên ngôi vô địch nội dung Open Circle quy tụ dàn cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Đánh cặp cùng người đàn em Nguyễn Văn Phương, Hoàng Nam đã thắng áp đảo trận chung kết với tỉ số 11-3 và 11-0 trước đôi cũng được đánh giá rất cao là Đạt Trố và Triệu Cầu Lông để giành chức vô địch trị giá 100 triệu đồng.

Phải nói thêm, Lý Hoàng Nam hiện đang là đội trưởng của một team pickleball chuyên nghiệp cực mạnh với 9 VĐV gồm: Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Trần Trường, Nicholas Khamphilath, Trung Tính, Lê Xuân Đức, Ken Tâm, Sĩ Bội Ngọc và tài năng trẻ Jolie Lam.

Chia sẻ trong buổi ra mắt chính thức của đội vào tối ngày 23/1 sau 1 năm hoạt động, Lý Hoàng Nam nói: “Hôm nay, tôi thật sự rất vui khi được tin tưởng và giao trọng trách lớn là đội trưởng. Mục tiêu trong năm 2026 là đưa toàn đội tham dự hệ thống giải PPA 2026, hướng đến việc chinh phục các giải đấu quốc tế và gặt hái nhiều thành tích hơn nữa cả trong và ngoài nước”.