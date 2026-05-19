AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
HLV Roland bật mí công thức giúp U17 Việt Nam dự World Cup & lời cảnh báo đanh thép

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Sau hành trình lịch sử cùng U17 Việt Nam giật tấm vé quý giá tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, HLV trưởng Cristiano Roland đã có cuộc trải lòng đầy thẳng thắn tại trụ sở VFF. Vị chiến lược gia người Brazil không ngần ngại vạch ra những góc khuất thể lực, lý do ngã ngựa trước Australia và phát đi lời cảnh báo đanh thép về một cuộc "thanh lọc" lực lượng hướng ra biển lớn.

Bí quyết của HLV Roland: Khi nghệ sĩ Brazil kết hợp kỷ luật Châu Âu

Nhìn lại chuỗi trận đầy cảm xúc vừa qua, đặc biệt là những màn lội ngược dòng nghẹt thở tại vòng bảng, người hâm mộ không khỏi tò mò về thứ bóng đá mà U17 Việt Nam đang vận hành. Trả lời truyền thông, HLV Cristiano Roland khẳng định thành công này không phải do may mắn, mà là kết quả của một công thức "lai" độc nhất vô nhị do ông dày công nhào nặn.

HLV Roland vừa có những chia sẻ sau giải U17 châu Á 2026.

"Tôi luôn muốn các cầu thủ trẻ được chơi bóng tự do, phát huy tối đa tính sáng tạo nghệ sĩ vốn là đặc sản của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, sự tự do đó không được phép vượt ra ngoài khuôn khổ. Nó bắt buộc phải đi kèm với trách nhiệm và tính kỷ luật chiến thuật cực kỳ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn châu Âu", HLV Roland tài tình bật mí.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Brazil nhấn mạnh, nếu chỉ có chiến thuật thì chưa đủ. "Chất xúc tác" quan trọng nhất để kích hoạt công thức này chính là dòng máu kiên cường của con người Việt Nam. Ông khẳng định phẩm chất không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh chính là bản sắc, là thứ vũ khí tinh thần giúp các học trò của ông vượt qua những thời khắc khó khăn để làm nên lịch sử.

"Mổ xẻ" trận thua U17 Australia: Sự thật về cơn ác mộng thể lực

Bên cạnh niềm vui vỡ òa, người hâm mộ vẫn đau đáu sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam phải dừng bước trước U17 Australia tại vòng tứ kết. Nên nhớ, U17 Việt Nam từng đánh bại chính đối thủ này ở giải Đông Nam Á trước đó. Đứng trước những hoài nghi, nhà cầm quân người Brazil đã thẳng thắn vạch trần rào cản quá lớn mà các học trò của ông phải gánh chịu.

U17 Việt Nam thua U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á.

Nguyên nhân cốt lõi không nằm ở khoảng cách trình độ, mà là câu chuyện thể lực bị bào mòn đến mức cạn kiệt. HLV Roland phân tích: "Hãy nhìn vào mật độ thi đấu. Các cầu thủ của tôi đã phải vắt kiệt sức qua 5 trận đấu nảy lửa ở giải Đông Nam Á, rồi ngay lập tức bước vào 3 trận chiến căng thẳng tột độ ở vòng bảng giải Châu Á. Ngược lại, U17 Australia có lợi thế đá ít trận hơn, lịch thi đấu dễ thở hơn và họ còn có cả một dàn viện binh hoàn toàn mới trước giải. Đó là sự chênh lệch quá lớn về mặt con người".

Dù đối mặt với "cơn ác mộng" quá tải, HLV Roland vẫn dành những lời ca ngợi trân trọng nhất cho các học trò vì đã chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng vì màu cờ sắc áo.

Lời cảnh báo đanh thép trước thềm World Cup: Không có chỗ cho sự tự mãn!

Tấm vé đến Qatar tham dự FIFA U17 World Cup 2026 là một mốc son chói lọi, nhưng HLV Cristiano Roland ngay lập tức dội một "gáo nước lạnh" để thức tỉnh những cái đầu đang bay bổng. Ông đưa ra lời cảnh báo đanh thép: Sân chơi World Cup là một đẳng cấp hoàn toàn khác, nơi một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá đắt.

"Đạt được mục tiêu đã khó, nhưng giữ được và chơi tốt ở đấu trường thế giới còn khó hơn gấp bội. World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Sắp tới, có rất nhiều việc phải làm và có những thứ chúng tôi bắt buộc phải thay đổi toàn diện", cựu danh thủ Benfica nhấn mạnh. Đối với HLV Roland, yếu tố tâm lý, sự dũng cảm và bản lĩnh đối đầu với áp lực sẽ quyết định sự sống còn của đội bóng.

U17 Việt Nam có thể thay đổi nhân sự trước U17 World Cup 2026 cuối năm nay tại Qatar.

Đáng chú ý, HLV Roland cũng phát đi tín hiệu về một cuộc thanh lọc về nhân sự. Khi được hỏi về việc ít thay đổi đội hình chính ở giải châu Á, ông lý giải là do quỹ thời gian hội quân quá ngắn (chỉ khoảng 10 ngày) nên ưu tiên sự ổn định. Nhưng chuẩn bị cho World Cup sẽ là một câu chuyện khác.

"Với tư cách là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, cánh cửa đội tuyển của tôi luôn mở toang cho những cầu thủ có phong độ xuất sắc nhất, bất kể họ đến từ CLB nào. Không có ai là ngoại lệ, không có ai chắc suất". Tuyên bố này đồng nghĩa với việc một cuộc chạy đua ngầm giành suất đi Qatar chuẩn bị bắt đầu, và những nhân tố lơ là, sa sút phong độ hoàn toàn có thể bị gạch tên thẳng tay.

Khép lại buổi trải lòng, vị thuyền trưởng U17 Việt Nam không giấu được sự xúc động khi gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, ban huấn luyện và đặc biệt là người hâm mộ bóng đá nước nhà: "Sự chào đón nồng nhiệt và tình cảm của khán giả Việt Nam là món quà vô giá. Đó là nguồn động lực lớn nhất để tôi và các cầu thủ tiếp tục lao vào tập luyện, hướng tới mục tiêu làm nên bất ngờ tại kỳ World Cup lịch sử sắp tới".

