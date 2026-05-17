Hot girl Kim “vén váy” có danh hiệu ở giải toàn sao, Á hậu Ánh Vương mê mẩn pickleball

👑 Hot girl “vén váy” làm đội trưởng, có danh hiệu pickleball giải toàn sao

Mới đây, người đẹp “vén váy” Kim (biệt danh Em Kim Say Hi) đã đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, đầy khỏe khoắn và nóng bỏng khi tham gia giải Pickle Allstars mùa thứ 2 năm 2026 kết thúc ngày 10/5 vừa qua tại CLB Pickleball Lý Hoàng Nam (TP.HCM).

Kim "vén váy" thi đấu tại giải Pickle Allstars mùa thứ 2 năm 2026

Kim là một trong những gương mặt gây chú ý bậc nhất tại giải. Không chỉ là một vận động viên, Kim còn đóng vai trò là đội trưởng của Team T’opera, một trong những team tranh tài ở nội dung đồng đội MLP với rất nhiều tay vợt chuyên nghiệp đẳng cấp, các nghệ sĩ, siêu mẫu, hoa hậu…

Kim và đồng đội trải qua nhiều trận đấu kịch tính để lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Đáng tiếc ở bán kết, đội của Kim đã để thua với tỉ số chung cuộc 38-42 trước đội của tay vợt Lý Hoàng Nam và hoa hậu Hương Giang, đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Dù vậy, Kim cho biết mình rất hài lòng và hạnh phúc khi giành hạng Ba ở nội dung đồng đội mới lạ, độc đáo này và chia sẻ đây là một trong những giải đấu đáng nhớ nhất từ trước đến nay của cô.

🥰 Á hậu Ánh Vương tiết lộ lý do mê pickleball

Trong thời gian qua, Á hậu Ánh Vương thường xuyên suốt hiện ở những sự kiện, giải đấu giao lưu pickleball gây tiếng vang trong cộng đồng. Song song đó, người đẹp đều đặn có những hình ảnh, video chơi pickleball giàu năng lượng, lan tỏa tinh thần yêu thích bộ môn này nhận nhiều lời khen.

Á hậu Ánh Vương có hơn 1 năm chơi pickleball, có thể ra sân mọi khung giờ

Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 đã có hơn 1 năm chơi pickleball và gặt hái một số danh hiệu đáng kể. Chia sẻ lý do gắn bó với pickleball sau khi đã trải ngiệm rất nhiều môn thể thao khác trước đó, Ánh Vương nói:

“Càng tiếp xúc với những người yêu thể thao, Vương càng thấy họ mang một nguồn năng lượng rất đẹp. Vương tin rằng phụ nữ khi chơi thể thao không chỉ khỏe hơn, mà còn tự tin và rạng rỡ hơn rất nhiều”, nàng hậu cho biết.

Ánh Vương chia sẻ cô vẫn ra sân đều đặn bất cứ khi nào, khung giờ nào không vướng công việc. Thậm chí trong những chuyến đi công tác của mình, cô vẫn luôn mang theo trang phục, giày sẵn sàng cho việc chơi pickleball.