Bi hài pickleball: Chồng hét lớn cổ vũ vợ, bị đối thủ đánh trúng "chỗ hiểm"

Một tình huống dở khóc dở cười tại giải pickleball phong trào mới đây đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam cười nghiêng ngả. Nhân vật chính là một chàng thanh niên, người bất ngờ trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” sau màn cổ vũ quá sung cho vợ thi đấu.

Nam thanh niên (bên trái) chia sẻ lại clip về tình huống cổ vũ vợ quá to và rồi nhận cú đánh bóng vào "chỗ hiểm"

Câu chuyện bắt đầu từ đoạn video được chính chủ đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái hài hước: “Khi mà bạn cổ vũ quá to, mà bị đối thủ của vợ ghim”.

Trong clip, nhân vật chính đứng sát sân liên tục hò hét động viên vợ thi đấu. Tuy nhiên, đúng lúc pha bóng diễn ra với tốc độ cao, trái bóng pickleball bất ngờ bay thẳng vào “vị trí nhạy cảm” khiến anh lập tức gập người ôm đau ngay bên ngoài sân.

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cả sân đấu bật cười. Không chỉ những người đứng gần, ngay cả vợ anh cũng phải quay mặt đi vì không nhịn nổi cười trước “tai nạn nghề cổ động viên”.

Màn “content tự tìm đến” gây bão mạng

Chỉ sau ít ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng pickleball.

Nhiều người trêu rằng nhân vật chính đã “thiếu kỹ năng sinh tồn”, trong khi một số khác gọi đây là cú đánh “ghim đúng mục tiêu” từ đối thủ của vợ anh. Không ít bình luận còn đùa vui rằng “họa mi còn hót được không”, hay “to mồm lắm cơ nên bị nhắm chuẩn”.

Điều khiến dân mạng thích thú là phản ứng rất tự nhiên của những người có mặt tại sân. Một số người cười nghiêng ngả, số khác lại chạy tới hỏi thăm trong khi chính nhân vật chính cũng liên tục tự trêu bản thân dưới phần bình luận.

Bạn bè của anh thậm chí còn gọi đây là “content tự tìm đến”, bởi tình huống diễn ra quá bất ngờ nhưng lại hài hước đúng chất các giải pickleball phong trào hiện nay.

Pickleball phong trào và những khoảnh khắc viral

Những tình huống vui nhộn như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các sân pickleball ở Việt Nam. Môn thể thao này không chỉ thu hút người chơi nhờ tính giải trí, dễ tiếp cận mà còn bởi bầu không khí sôi động, gần gũi giữa các VĐV và khán giả.

Ở nhiều giải phong trào, không khí thi đấu thường rất náo nhiệt với những màn cổ vũ “cực sung” từ bạn bè, người thân. Và đôi khi, chính sự nhiệt tình ấy lại tạo ra những khoảnh khắc viral khiến cộng đồng mạng thích thú.

Với nam chính trong clip, cú đánh “tê tái” có lẽ sẽ còn bị bạn bè nhắc lại rất lâu.