Hot girl “vén váy” cùng dàn hoa hậu nóng bỏng "đại náo" giải pickleball của Lý Hoàng Nam

Giải Pickle Allstars 2026 diễn ra cuối tuần vừa qua tại Lý Hoàng Nam Sport Club (Phường Bình Tân, TP.HCM) đã tạo nên “cơn sốt” với người hâm mộ. Bởi lẽ, giải đấu này chứng kiến sự tham gia tranh tài của đông đảo hoa hậu, á hậu, người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực cũng như các hot girl của làng pickleball.

Một trong những cặp đấu nhận được sự quan tâm nhất là ca sĩ Bảo Thy và tay vợt hàng đầu Việt Nam Trương Vinh Hiển. Dù có lần hiếm hoi đánh cặp ở nội dung “pro – celeb”, cả hai đã phối hợp khá ăn ý để lọt vào top 8. Đặc biệt ở tứ kết, đôi Bảo Thy – Vinh Hiển đã có màn so tài rất hay với đôi Lý Hoàng Nam – Hương Giang.

Nữ ca sĩ xinh đẹp nhận nhiều lời khen bởi lối thi đấu máu lửa, lăn xả, chạy khắp mặt sân để cứu bóng. Bảo Thy cũng để lại một số tình huống tấn công ấn tượng, nhận lời khen từ người xem.

“Tuy đã cố gắng hết sức nhưng tôi có phần tiếc nuối khi chưa thể vào sâu hơn. Tôi cảm giác bản thân có thể làm tốt hơn nhưng việc thi đấu với đối thủ là Lý Hoàng Nam, tay vợt giỏi bậc nhất Việt Nam hiện nay phần nào khiến tôi bị tâm lý”, Bảo Thy chia sẻ.

Nữ ca sĩ nổi tiếng cho cô đến với pickleball được khoảng hơn 7 tháng và duy trì 2-3 buổi tập luyện trong tuần.

Vũ Thúy Quỳnh cũng đã có một giải đấu đáng nhớ khi lọt vào đến vòng 1/8 sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng. Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 cho biết bản thân đã chơi pickleball được hơn 1 năm và dành ít nhất 5 ngày trong tuần cho bộ môn này. Tuy nhiên, người đẹp chia sẻ bản thân chưa có duyên với danh hiệu.

“Tôi đã tham gia khoảng 6-7 giải nhưng hầu như toàn thua sớm, chỉ một lần được hạng 3 vào năm ngoái. Điểm yếu lớn nhất của tôi là về tâm lý. Trong khi đối với một tay vợt nữ đánh đôi như tôi rất cần sự ổn định và chắc chắn. Tôi sẽ tập luyện nhiều hơn để cải thiện điểm yếu của mình”, Thúy Quỳnh chia sẻ.

Bùi Quỳnh Hoa gây ấn tượng với nhan sắc rạng ngời và cũng không kém phần nóng bỏng nhờ vóc dáng chuẩn mực và cùng chiều cao 1m75 nổi bật. Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023 tỏ ra tiếc nuối khi dừng bước tại vòng bảng.

“Tôi và đồng đội hầu như chưa tập chung trước giải nên vào thi đấu chưa có sự ăn ý, bắt nhịp không tốt nên dừng bước sớm. Mặc dù vậy, việc được thi đấu, đối đầu với các tay vợt chuyên nghiệp giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Tôi học được các đường bóng khác biệt của họ, các chiến thuật cũng như sự tập trung, qua đó tôi được truyền cảm hứng và yêu thích pickleball hơn”, nàng hậu nói.

Được biết, Bùi Quỳnh Hoa chỉ mới đến với pickleball vào cuối năm 2025 nhưng đã cho thấy sự tiến bộ ấn tượng. Người đẹp cho biết đây là bộ môn có tính giải trí cao và giảm cân tốt.

Một gương mặt cũng nhận rất nhiều sự chú ý ở giải đấu này là Kim. Cô gái có biệt danh Kim “vén váy” tranh tài ở nội dung đôi nữ 5.0. Đáng tiếc cô và đồng đội rơi vào bảng đấu khá nặng, không thể tiến sâu.

“Đây là giải đấu mà tôi đánh giá rất cao chất lượng chuyên môn và khâu tổ chức cũng rất chỉn chu nhờ được tay vợt hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam quán xuyến. Dù dừng bước sớm nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì chất lượng chuyên môn của các vận động viên đều rất cao nên đã giúp tôi được cọ xát, học hỏi rất nhiều. Điều này giúp tôi có thêm nhiều động lực để tập luyện, cải thiện bản thân và tiếp tục chinh phục các giải đấu tiếp theo”, Kim cho biết.