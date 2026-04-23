AFC lên tiếng về suất C1 châu Á 2026/27 cho Việt Nam

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra đề xuất tăng số đội tham dự C1 châu Á từ 24 lên 32, bắt đầu từ mùa 2026/27.

Tổng thư ký AFC Windsor Paul cho biết đề xuất tăng số suất là để ghi nhận và trao cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển có cơ hội góp mặt, đồng thời nâng cao quy mô cũng như sức hút của giải đấu lớn nhất châu lục.

AFC sẽ sớm xem xét đề xuất, thông báo chính thức về số suất, cách phân bố suất dự Cúp C1 châu Á mùa 2026/27

Thực tế thời gian qua, một số CLB khu vực Đông Nam Á thi đấu và đạt thành tích tốt tại Cúp C2 châu Á, nhiều đội đầu tư mạnh để cạnh tranh, đặt tham vọng lớn hơn.

Vấn đề là việc Cúp C1 châu Á tăng lên 32 suất mới chỉ dừng ở đề xuất, tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện nhiều thông tin về việc phân bổ số suất cho các quốc gia.

Ví dụ như tại Đông Nam Á, Thái Lan sẽ có tới 3 suất vào thẳng vòng bảng C1 châu Á 2026/27, Malaysia và Singapore có 1 suất vào thẳng, trong khi Việt Nam có 1 suất dự vòng play-off... Những thông tin này được đưa ra căn cứ vào thứ hạng giải VĐQG và thành tích gần nhất của đại diện các nền bóng đá tại giải đấu châu lục.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Windsor Paul khẳng định mọi thông tin về phân bổ số suất thời điểm này đều chưa chính xác.

"Đề xuất tăng lên 32 đội cần được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Bóng đá Chuyên nghiệp AFC vào ngày 24-4, sau đó chuyển đến Ủy ban Điều hành AFC để hoàn thiện. Chưa có gì được quyết định cuối cùng", ông Windsor Paul khẳng định trên tờ New Straits Times.

Dự kiến, AFC sẽ chốt phương án số đội cũng như phân bổ số suất dự C1 châu Á chậm nhất trong tháng 5 tới để các liên đoàn thành viên cũng như CLB đủ điều kiện tham dự có thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Theo truyền thông khu vực, đề xuất tăng thêm 8 đội dự C1 châu Á mùa tới gần như chắc chắn được AFC thông qua, nhờ đó, cơ hội dành cho các đại diện Đông Nam Á cũng tăng theo.

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ có 1 suất play-off Cúp C1 châu Á dành cho đội vô địch V-League 2025/26.

Hiện CLB Công an Hà Nội với 48 điểm/19 vòng, hơn đội bám đuổi Thể Công Viettel 7 điểm trong bối cảnh giải còn 7 vòng đấu, đang là ứng viên sáng giá cho suất duy nhất tranh tái Cúp C1 châu Á 2026/27 trong trường hợp Việt Nam được AFC phân bổ.