Elche vs Atlético de Madrid 23/04/26 - Trực tiếp
2
2
Paris Saint-Germain vs Nantes 23/04/26 - Trực tiếp
2
0
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
-
-
Ninh Bình vs Hà Nội
-
-
Napoli vs Cremonese
-
-
Brest vs Lens
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Real Betis vs Real Madrid
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Toulouse vs Monaco
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Paris FC vs Lille
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

Nóng Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày, "lò xay" NHA đón nạn nhân thứ 10

Premier League 2025-26 Chelsea

Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.

   

Trên trang chủ, Chelsea xác nhận đã chính thức chia tay HLV Liam Rosenior, qua đó chấm dứt "mối lương duyên" kéo dài vỏn vẹn 3 tháng rưỡi - chính xác hơn là 107 ngày - kể từ khi nhà cầm quân này ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2032.

Rosenior được bổ nhiệm từ CLB đối tác Strasbourg hồi tháng 1. Khởi đầu tích cực với 6 chiến thắng trong 7 trận. Dù vậy, chuỗi thành tích tồi tệ gần đây, bao gồm thất bại trước Brighton đánh dấu trận thua thứ 5 liên tiếp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn thắng nào – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1912. Kết quả này dập tắt hy vọng thực tế của đội bóng trong việc cán đích ở top 5 – vị trí đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới. Tổng cộng, nhà cầm quân 41 tuổi chỉ thắng 11, hòa 2 và thua tới 10 sau 23 trận.

Ông trở thành nhà cầm quân thứ 10 mất việc ở Ngoại hạng Anh 2025/26, sau Nuno Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vitor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea), Ruben Amorim (MU), Thomas Frank (Tottenham), Sean Dyche (Nottingham Forest), Igor Tudor (Tottenham).

Trong phần còn lại của mùa giải, HLV đội trẻ Calum McFarlane sẽ tiếp quản Chlsea tạm quyền, bắt đầu bằng trận bán kết FA Cup gặp Leeds vào Chủ nhật. Chelsea được cho là đang tìm kiếm một HLV trưởng chính thức có kinh nghiệm ở đẳng cấp cao.

Trong thông báo chính thức, Chelsea cho biết: “Liam luôn thể hiện sự chính trực và chuyên nghiệp cao nhất kể từ khi được bổ nhiệm giữa mùa giải. Đây không phải là quyết định dễ dàng đối với CLB, tuy nhiên các kết quả và màn trình diễn gần đây không đạt tiêu chuẩn cần thiết trong bối cảnh mùa giải vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Tất cả mọi người tại Chelsea FC chúc Liam những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Trước đó, Rosenior cũng phải chịu áp lực lớn sau khi Chelsea thua PSG với tổng tỷ số 2-8 tại Champions League. Người hâm mộ đã quay lưng với ông và ban lãnh đạo BlueCo. Sau trận thua Brighton 0-3, Rosenior thẳng thắn chỉ trích các cầu thủ.

Dù Rosenior đã có cuộc trao đổi với ban lãnh đạo thể thao vào thứ Tư để đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình, ông vẫn không thể thuyết phục được CLB giữ mình ở lại.

Một số ý kiến trong nội bộ Chelsea tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của Rosenior. Ông không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng ở trận gặp Brighton khi vắng mặt hàng loạt trụ cột như Cole Palmer, Reece James, João Pedro, Levi Colwill, Jamie Gittens và Estêvão Willian – cầu thủ đã phải nghỉ hết mùa vì chấn thương gân kheo, nhiều khả năng lỡ cả World Cup.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

-22/04/2026 23:42 PM (GMT+7)
