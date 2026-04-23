HLV Roland hé lộ “bí kíp” giúp U17 Việt Nam hạ đẹp U17 Úc vào chung kết Đông Nam Á

Lội ngược dòng không phải may mắn

Trận bán kết diễn ra tối 22/4 trên đất Indonesia chứng kiến kịch bản không hề dễ dàng cho U17 Việt Nam, khi thầy trò HLV Cristiano Roland phải đối đầu với nhà đương kim vô địch U17 Úc. Đội bóng áo đỏ sớm rơi vào thế bị dẫn trước, trong bối cảnh U17 Australia nhập cuộc đầy chủ động và gây sức ép liên tục.

U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U17 Australia.

Tuy nhiên, theo HLV Cristiano Roland, chính thời điểm khó khăn đó lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh của các học trò: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, từ đấu pháp cho đến tâm lý. Các cầu thủ nhập cuộc với sự tự tin cần thiết. Dù bị thủng lưới sớm, toàn đội không hề hoảng loạn hay đánh mất cấu trúc chiến thuật".

HLV Cristiano Roland đặc biệt nhấn mạnh yếu tố kiên nhẫn, điều không phải đội trẻ nào cũng duy trì được khi bị dẫn bàn. “Chúng tôi kiên nhẫn bám sát kế hoạch, từng bước lấy lại thế trận. Sự kiên nhẫn đó chính là chìa khóa giúp đội bóng lội ngược dòng", HLV trưởng U17 Việt Nam cho hay.

Thực tế trên sân cho thấy rõ điều này. U17 Việt Nam không vội vàng dâng cao mà tổ chức lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn trước khi tung ra những đòn đánh quyết định. Hai bàn thắng của Mạnh Cường và Nguyễn Lực là thành quả xứng đáng cho cách tiếp cận trận đấu hợp lý.

“Tôi tự hào về các cầu thủ”

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Cristiano Roland không giấu được sự xúc động. Ông dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của toàn đội: “Tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Họ đã chiến đấu hết mình, tuân thủ chiến thuật và thể hiện tinh thần tuyệt vời".

HLV Cristiano Roland dự họp báo sau trận bán kết.

Không chỉ là chiến thắng về mặt tỷ số, theo ông Roland, đây còn là bước tiến lớn về mặt tâm lý và bản lĩnh thi đấu của lứa U17 Việt Nam. “Những trận đấu như thế này rất quan trọng với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Họ học được cách đối mặt với áp lực, cách phản ứng khi bị dẫn bàn và cách giữ niềm tin cho đến phút cuối", HLV Cristiano Roland nói.

Cảnh giác cao độ trước U17 Malaysia

Dù vừa giành vé vào chung kết, HLV Cristiano Roland không cho phép các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Ông liên tục nhắc đến yếu tố tập trung trong phát biểu sau trận: “Chúng tôi chưa thể hài lòng. Vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần giữ sự tập trung cao nhất".

Thông điệp của HLV Cristiano Roland rất rõ ràng, chiến thắng trước Australia chỉ là một bước, không phải đích đến. Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận chung kết là U17 Malaysia, đội bóng từng thua đậm 0-4 trước thầy trò HLV Cristiano Roland ở vòng bảng hôm 13/4. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland cho rằng kết quả đó không còn nhiều ý nghĩa.

“U17 Malaysia ở trận chung kết sẽ hoàn toàn khác. Họ sẽ có phong độ và tâm thế khác so với vòng bảng. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều đó", HLV trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh. Nhận định này có cơ sở khi ở các giải trẻ, sự biến động về phong độ và tâm lý giữa các trận là rất lớn, đặc biệt ở một trận đấu mang tính chất quyết định như chung kết.

Với chiến thắng trước U17 Australia, U17 Việt Nam đã tiến một bước dài tới chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Trận chung kết gặp U17 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng trẻ Việt Nam đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Nếu tiếp tục duy trì được sự kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần như trận bán kết, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để mơ về ngôi vương khu vực.