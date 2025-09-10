Hot girl cầu lông Thùy Linh bật mí về bạn trai, tiết lộ thời điểm sẽ lấy chồng

💑 Thùy Linh bật mí về bạn trai và thời điểm sẽ lấy chồng

Chia sẻ trên sóng truyền hình trước thềm giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025, Nguyễn Thùy Linh đã có những bật mí về người bạn trai của cô. Theo đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đang xếp hạng 18 thế giới cho biết bạn trai mình là người làm trong nhà nước. Cô tiết lộ bạn trai rất ủng hộ sự nghiệp của cô. Cả hai là chỗ dựa cho nhau trong công việc và cuộc sống.

Thùy Linh khẳng định thời gian cô lấy chồng sẽ không còn xa

Thùy Linh cũng vui vẻ cho biết thời điểm cô chính thức lấy chồng sẽ không còn xa vì cô cũng đã 27 tuổi rồi. Cô cho rằng mình sẽ “lên xe hoa” khi cô, bạn trai cũng như gia đình hai bên chọn được thời gian hợp lý nhất.

Người đẹp cho biết cô cũng hy vọng mình sẽ có thể cống hiến với cầu lông đến khi nào không còn đi xa được nữa hoặc cảm nhận được cái đích mình mong muốn đã đạt được thì sẽ lui về với một cương vị khác.

❤️ Cảm thấy rất tủi thân khi phải đi thi đấu một mình

Tính đến nay, Thùy Linh đã nhận được gần 20.000 USD (gần 530 triệu đồng) tiền thưởng nhờ thi đấu. Cô tiết lộ số tiền thưởng này luôn bị trừ đi 20% tiền thuế ở quốc gia tổ chức. Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chủ quản, các nhà tài trợ, cô có thể trang trải chi phí đi thi đấu quốc tế một mình nhưng không đủ để cho ekip đi cùng như HLV, bác sĩ…

Thùy Linh biến tiêu cực thành tích cực

Người đẹp làng cầu lông chia sẻ trước đây, cô luôn luôn cảm thấy cô đơn, tủi thân khi đi thi đấu một mình, đặc biệt là khi thua, không có ai an ủi, không có bác sĩ thả lỏng, không có HLV để chia sẻ lại những tình huống trong trận, thậm chí là không có bạn bè để trò chuyện.

Dù vậy, Thùy Linh khẳng định giờ đây khi đã rắn rỏi hơn, cô biến những tiêu cực thành tích cực, cố gắng nhiều hơn và muốn có thành tích cao. Cô tập trung cho việc có sức khỏe, tinh thần tốt thay vì nghĩ việc chỉ đi thi đấu quốc tế một mình và coi việc được đứng trên sân cầu đã là hạnh phúc, không mong muốn gì thêm.

✅ Hướng đến top 15 thế giới

Đến hiện tại, Thùy Linh đã có 8 năm giữ vị trí số 1 cầu lông nữ Việt Nam. Cô cho biết bản thân luôn nỗ lực hơn để xứng đáng với vị trí này. Cô bật mí điều hạnh phúc nhất của mình không phải là hạng 18 thế giới lịch sử hay vị trí số 1 Việt Nam mà là việc nhận được rất nhiều tình yêu thương từ người hâm mộ. Cô kể bản thân luôn nhận rất nhiều tin nhắn động viên, chia sẻ, chúc mừng hay an ủi sau khi cô thi đấu nước ngoài, dù trận đấu của cô kết thúc bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Thùy Linh đặt mục tiêu hướng đến top 15 thế giới và ước mơ có HCV SEA Games

Thùy Linh tiết lộ mục tiêu sắp tới của cô là vào top 15 thế giới. Để làm được điều này, cô phải bảo vệ thành công chức vô địch Vietnam Open 2025 và tiến sâu tại China Master Super 750 tại Trung Quốc sau đó. Xa hơn, Thùy Linh mơ ước có thể giành tấm HCV SEA Games, tiến xa hơn tại ASIAD và Olympic.

Trận ra quân của Thùy Linh tại Vietnam Open 2025 sẽ diễn ra vào trưa ngày 10/9. Đối thủ của cô là Yu Liang Ting, tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) đang xếp hạng 70 thế giới.