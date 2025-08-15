"Hoa khôi" Thùy Linh chạm trán cựu số 1 ở giải cầu lông vô địch thế giới

Giải cầu lông vô địch thế giới 2025 tại Pháp (25-31/8) sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa tay vợt số 1 Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh, và nhà cựu vô địch thế giới người Thái Lan, Ratchanok Intanon. Trận đấu diễn ra ngay vòng mở màn đơn nữ. Đây là thử thách lớn đầu tiên dành cho “hoa khôi cầu lông Việt Nam” trong hành trình tranh tài ở đấu trường danh giá nhất của làng cầu lông thế giới.

Thùy Linh "ra ngõ gặp núi" ở giải cầu lông vô địch thế giới 2025

🏆 Đối thủ khó nhằn ngay vòng đầu

Ratchanok Intanon, hiện xếp hạng 10 thế giới, là một trong những tượng đài của cầu lông Thái Lan và thế giới. Cô từng đăng quang vô địch thế giới vào năm 2013 ở tuổi 18, từng lên ngôi số 1 thế giới và giành nhiều danh hiệu lớn như HCV châu Á, á quân ASIAD, 3 HCV SEA Games hay nhiều giải BWF World Tour đẳng cấp.

Dù không còn giữ phong độ đỉnh cao, Ratchanok vẫn thể hiện lối chơi kỹ thuật, linh hoạt và xử lý cầu tinh tế, mới đây còn giành chức vô địch giải Super 500 Indonesia Masters 2025.

Ngược lại, Nguyễn Thùy Linh hiện đứng hạng 22 thế giới và được đánh giá thấp hơn về mặt kinh nghiệm so với đối thủ. Tuy nhiên, tay vợt quê Phú Thọ đang thể hiện phong độ tiến bộ không ngừng trong năm 2025, với khả năng di chuyển, kiểm soát trận đấu ngày càng hoàn thiện. Những kết quả tốt gần đây và việc từng đánh bại Ratchanok tại German Open 2024 giúp Thùy Linh thêm tự tin cho cuộc so tài lần này.

💥 Kỳ vọng và cơ hội tạo nên bất ngờ

Trong 3 lần dự giải vô địch thế giới gần đây, Nguyễn Thùy Linh đều dừng bước sớm ở nội dung đơn nữ. Nhưng với sự chuẩn bị tích cực, phong độ ổn định và tinh thần quyết tâm, cô được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ và ghi điểm trên đấu trường quốc tế.

Ngoài Thùy Linh, đội tuyển Việt Nam còn có 5 tay vợt khác góp mặt, trong đó có Vũ Thị Trang, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng cùng đôi nam Trần Đình Hoàng và Nguyễn Đình Mạnh thi đấu ở vòng đầu với những đối thủ nặng ký từ Ukraine, Bỉ, Indonesia và Brazil. Tất cả đều đang trong giai đoạn chuẩn bị kỹ càng cả về chiến thuật lẫn thể lực, tranh tài quyết liệt từ ngày 25 đến 31/8.

🌟 Giải đấu quy tụ những tay vợt hàng đầu

Giải cầu lông vô địch thế giới 2025 tại Pháp là nơi quy tụ các tay vợt xuất sắc nhất thế giới tranh tài trên nhiều nội dung. Đây là cơ hội để các tay vợt Việt Nam nói chung và Nguyễn Thùy Linh nói riêng thử sức, học hỏi và nâng cao trình độ thi đấu trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp.

Trước khi lên đường sang Pháp, các tuyển thủ Việt Nam hiện đang tích cực thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2025 ở Đồng Nai, vừa rèn luyện thực chiến vừa giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ, điều chỉnh lối chơi phù hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất tại giải đấu thế giới.

Cuộc đụng độ giữa Nguyễn Thùy Linh và Ratchanok Intanon là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội quý giá để tay vợt Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh và tâm thế của một tay vợt đẳng cấp trên đấu trường cầu lông thế giới năm 2025.