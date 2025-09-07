Việt Nam Open 2025: Nguyễn Thùy Linh và thách thức bảo vệ ngôi hậu

Giải hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động khi quy tụ hơn 300 tay vợt đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây không chỉ là một trong những giải đấu quốc tế uy tín tổ chức thường niên tại Việt Nam mà còn là nơi các tay vợt chủ nhà tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân trước bạn bè thế giới.

Ở nội dung đơn nữ, tâm điểm chắc chắn sẽ đổ dồn vào Nguyễn Thùy Linh – gương mặt quen thuộc của cầu lông Việt Nam. Tay vợt quê Phú Thọ đang sở hữu thành tích đáng nể với ba lần liên tiếp đăng quang Việt Nam Open, trở thành biểu tượng mới sau những năm dài thống trị của đàn anh Nguyễn Tiến Minh. Sau kỳ Giải vô địch thế giới tại Pháp, nơi cô lọt đến vòng 16 tay vợt mạnh nhất, Thùy Linh đã quay trở lại top 20 thế giới và hiện giữ vị trí số 18. Thành tích ấy giúp cô được xếp hạng hạt giống số 1 tại giải lần này.

Tuy nhiên, con đường chinh phục danh hiệu thứ tư liên tiếp không hề dễ dàng. Một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Thùy Linh là tay vợt Ấn Độ Tanvi Sharma, hạt giống số 3. Dù chỉ đứng hạng 45 thế giới, Sharma từng khiến Thùy Linh phải ôm hận tại US Open hồi tháng 6. Ngoài ra, giải còn quy tụ nhiều gương mặt tiềm ẩn sự bùng nổ đến từ các cường quốc cầu lông như Cai Yan Yan (Trung Quốc), Han Ga Eun và Kim Min Sun (Hàn Quốc). Họ có thể trở thành “ngựa ô” khiến cuộc đua vô địch Việt Nam Open 2025 trở nên khó lường.

Thùy Linh và thử thách tại Việt Nam Open. Ảnh: RAPHAEL SACHETAT

Ở nội dung đơn nam, khán giả sẽ được chứng kiến một loạt cuộc so tài hấp dẫn giữa các tay vợt đến từ Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ và châu Âu. Takuma Obayashi (Nhật Bản, hạng 45 thế giới), Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia, hạng 46) hay Sathish Kumar Karunakaran (Ấn Độ, hạng 49) đều là những gương mặt đáng chú ý. Đặc biệt, Arnaud Merkle (Pháp) – hạt giống số 6 – được kỳ vọng mang đến sự bất ngờ nhờ phong độ tiến bộ nhanh chóng trong thời gian qua. Đại diện của nước chủ nhà, Nguyễn Hải Đăng, cũng góp mặt với tư cách hạt giống số 7, hứa hẹn tạo thêm sức hút cho giải đấu.

Việt Nam Open 2025 là giải đấu cấp độ Super 100 trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Với lịch sử gần 20 năm, giải đấu đã trở thành niềm tự hào của cầu lông Việt Nam, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng của Nguyễn Tiến Minh với bốn chức vô địch đơn nam và Nguyễn Thùy Linh với ba lần lên ngôi ở nội dung đơn nữ.

Với sự góp mặt của dàn tay vợt đẳng cấp quốc tế và khát vọng bảo vệ thành công ngôi hậu của Thùy Linh, Việt Nam Open 2025 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài kịch tính, cống hiến cho khán giả những trận cầu đỉnh cao ngay tại TP.HCM.