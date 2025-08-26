Vang dội Thùy Linh hạ cựu số 1 ở giải cầu lông vô địch thế giới, lập cột mốc lịch sử

✨ Chiến thắng lịch sử trước cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon

Nguyễn Thùy Linh đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi xuất sắc đánh bại Ratchanok Intanon, cựu số 1 thế giới và nhà vô địch thế giới 2013 ngay tại vòng 1 đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới (VĐTG) 2025 tổ chức tại Pháp.

Thùy Linh có chiến thắng đáng nhớ ở giải vô địch thế giới 2025

Trận đấu diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co quyết liệt, nhưng Thùy Linh giữ được sự điềm tĩnh, di chuyển linh hoạt cùng những cú điều cầu chính xác để khắc chế hoàn toàn kinh nghiệm của đối thủ. Cô thắng hai set với tỉ số 21-17 và 21-18, tạo nên bước tiến lớn cho bản thân và cầu lông Việt Nam.

Sau trận đấu, Thùy Linh chia sẻ: “Đây là một trận đấu vô cùng đặc biệt với tôi. Tôi tập trung tối đa và cố gắng giữ nhịp độ thi đấu ổn định. Chiến thắng này giúp tôi thêm tự tin, nhưng tôi biết thử thách chưa kết thúc”.

Thành tích này không chỉ đưa cô vào vòng trong mà còn là cột mốc lịch sử khi lần đầu một tay vợt nữ Việt Nam đánh bại cựu số 1 thế giới tại giải VĐTG.

Ratchanok Intanon thua nhưng dành sự thán phục vì sự thay đổi của Linh: “Thùy Linh đã chơi một trận thật tuyệt vời, kiểm soát thế trận rất tốt và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt so với những lần gặp trước. Thua trận này khiến tôi thất vọng, nhưng tôi rất tôn trọng chiến thắng của cô ấy”.

Ratchanok thừa nhận, Thùy Linh đang ngày càng tiến bộ

🏸 Thùy Linh chạm trán Á quân châu Âu Kirsty Gilmour

Chiến thắng vang dội trước Ratchanok đưa Thùy Linh vào vòng 2, nơi cô sẽ gặp Kirsty Gilmour, tay vợt Scotland hiện xếp hạng 31 thế giới và là á quân giải vô địch châu Âu nhiều lần. Gilmour vốn nổi tiếng với lối đánh bền bỉ cùng thể lực dẻo dai, từng đứng thứ 14 thế giới và là tay vợt hàng đầu Vương quốc Anh. Trận ra quân tại giải năm nay, Gilmour thắng dễ 2-0 trước đối thủ kém tên tuổi đến từ Uganda.

Thùy Linh và Gilmour từng đối đầu ở Indonesia Open năm 2024 với chiến thắng thuộc về tay vợt Scotland. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại và niềm hứng khởi sau màn hạ cựu số 1 thế giới, Thùy Linh đang được đánh giá cao hơn trong cuộc tái đấu đáng chú ý này.

Nếu tiếp tục vượt qua Gilmour, Nguyễn Thùy Linh nhiều khả năng sẽ đối đầu với nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Chen Yufei, một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để Thùy Linh khẳng định đẳng cấp trên đấu trường thế giới.