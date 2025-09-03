Tay vợt Nguyễn Thùy Linh trở lại thứ hạng cao nhất sự nghiệp

Thành tích vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nữ tại Giải vô địch thế giới vừa khép lại ở Paris (Pháp) giúp Thùy Linh tích lũy thêm 6.000 điểm, nâng tổng điểm lên 49.450 điểm. Nhờ đó, cô 'nhảy' từ hạng 22 lên hạng 18, cân bằng kỷ lục sự nghiệp từng đạt được vào ngày 22/7/2025.

Giải vô địch thế giới là một trong hai sự kiện danh giá nhất của cầu lông, bên cạnh Olympic. Hai giải này có số điểm tương tự ở bảng BWF, đều 14.500 điểm cho nhà vô địch. Thùy Linh vào top 16 tay vợt mạnh nhất giải, nhận 6.000 điểm.

Hiện tại, Thùy Linh là tay vợt nữ Việt Nam duy nhất trong Top 100 thế giới. Vũ Thị Trang đứng hạng 127 với 13.250 điểm.

Ở nội dung đơn nam, cả Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát đều tụt hạng sau khi bị loại ngay vòng 1 giải thế giới. Hải Đăng rơi 5 bậc xuống hạng 62 (24.150 điểm), Đức Phát tụt 13 bậc xuống hạng 83 (20.360 điểm).

Theo kế hoạch, Thùy Linh sẽ góp mặt tại Giải cầu lông Việt Nam Mở rộng 2025 diễn ra ở Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) từ ngày 9 - 14/9. Cô đang nắm giữ kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp và đặt mục tiêu lần thứ 4 đăng quang. Ở vòng 1, Thùy Linh sẽ chạm trán tay vợt Đài Loan Trung Quốc Liang Ting-Yu (hạng 68 thế giới).

Mục tiêu lớn nhất trong năm nay của Thùy Linh là SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.