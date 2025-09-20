Cơ thủ Việt Nam khiến cao thủ bi-a xin thua, chấp 1 tay vẫn thắng giòn giã

Video cơ thủ "Kỳ Lừa" không nhìn thấy vẫn đưa bi mục tiêu vào lỗ (Nguồn: Justin Billiards)

🔥 Cơ thủ Việt Nam gây bão mạng xã hội

Chỉ trong vòng ít ngày, "Kỳ Lừa", cơ thủ bi-a hàng đầu Việt Nam gây sốt trên mạng xã hội với kĩ năng đánh bi-a chuẩn xác. Đứng trước tình huống mà dân chơi bi-a gọi là "penalty", "Kỳ Lừa" chơi thuần thục, có thể đánh 1 tay hoặc không cần nhìn vẫn đưa bi chủ vào lỗ góc.

Cơ thủ Việt Nam đánh 1 tay và không cần nhìn vẫn đưa bi mục tiêu xuống lỗ

Tại TP Hồ Chí Minh mới đây, "Kỳ Lừa" thể hiện tài năng khi so tài penalty với Jeffrey De Luna, tay cơ nổi danh Philippines. Điều gây kinh ngạc là trong trận này, "Kỳ Lừa" còn chấp đối thủ 1 tay nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục. Sau chiến thắng, "Kỳ Lừa" còn thực hiện màn biểu diễn, không cần nhìn vẫn đưa bi vào lỗ.

Theo đó, bi mục tiêu được che 1 lớp vải mỏng, đặt ở trí cố định và cơ thủ này dù không nhìn thấy vẫn đánh bi cái vào đúng điểm để đưa bi mục tiêu kia xuống lỗ. De Luna trước đó lau vết bàn vì nghi ngờ đánh dấu vị trí, nhưng sau đó cơ thủ này hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của "Kỳ Lừa".

🌍 Khiến ngôi sao thế giới xin thua sớm

Trận đấu tiếp diễn ra với Mohammad Soufi, một trong những cao thủ đánh penalty hàng đầu thế giới, tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Trận đấu theo thể thức Race to 200 điểm khá khắc nghiệt với từng lượt bóng đặt chính xác đến từng milimét và giới hạn thời gian 30 giây mỗi lượt.

"Kỳ Lừa" đã thể hiện phong độ ổn định, kỹ thuật đỉnh cao khi liên tục đưa bóng vào lỗ mà không để đối phương có cơ hội hay sai sót nào đáng kể và buộc đối thủ phải xin thua sớm khi tỷ số đang là 115-103 nghiêng về cơ thủ Việt. Đáng ra, hai cơ thủ thi đấu tới chạm 200, nhưng do "Kỳ Lừa" quá hay nên đối thủ Soufi "đầu hàng luôn".

Khoảnh khắc “Kỳ Lừa” thực hiện pha đánh bóng không nhìn trong các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận thích thú, bày tỏ sự ngưỡng mộ với kỹ năng thượng thừa của anh. Các chuyên gia bi-a nhận xét đây là một trong những màn trình diễn kỹ thuật độc nhất vô nhị, phải luyện tập nhiều năm mới có thể làm được.