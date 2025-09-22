Hoàng "Sao" thắng thần tốc cựu vô địch bi-a thế giới, cùng Nam “tốc độ” đi tiếp

🧹✨ Hoàng “Sao” ngược dòng trước nhà cựu vô địch thế giới

Sau khi mở màn thuận lợi ở vòng phân nhánh, Dương Quốc Hoàng bước vào trận đấu tại vòng 1 nhánh thắng giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) diễn ra tối ngày 21/9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Đối thủ của anh là Thorsten Hohmann, tượng đài bi-a pool người Đức từng vô địch thế giới.

Hoàng "Sao" thắng ấn tượng trước nhà cựu vô địch thế giới

Khởi đầu trận đấu, Quốc Hoàng tận dụng pha điều bi lỗi của đối thủ để vươn lên dẫn 1-0. Sang game 2, cơ thủ có biệt danh Hoàng “Sao” phá bi tốt trước khi có màn dọn bàn cực nhanh để nâng cách biệt lên thành 2-0. Sau khi Thorsten Hohmann rút ngắn tỉ số còn 1-2, Quốc Hoàng thắng 2 game tiếp theo, trong đó tiếp tục có một màn “dọn bàn” để thắng 4-1 trong set đầu.

Nếu như set 1 thuộc về Quốc Hoàng thì set 2 lại là màn trình diễn của Thorsten Hohmann. Cựu vô địch thế giới phô diễn đẳng cấp, thắng liền 3 game, dẫn 3-0 trước khi thắng 4-1 trong set 2 để quân bình thế trận.

Tiếp đà hưng phấn, cơ thủ người Đức vươn lên dẫn 2-0 ở đầu set 3. Quốc Hoàng cũng tỏ ra bản lĩnh khi thắng 2 game kế tiếp để san hòa cách biệt 2-2. Lúc này, thế trận diễn ra cực kỳ căng thẳng khi hai tay cơ thi nhau phô diễn những màn giấu bi đỉnh cao thế giới. Quốc Hoàng là tay cơ có được sự chính xác hơn để tiếp tục thắng liền 2 game, qua đó thắng 4-2 trong set 3 để có chiến thắng chung cuộc 2-1 nghẹt thở sau 3 set đấu.

Chiến thắng này đưa Quốc Hoàng đến lượt trận vòng cuối nhánh thắng, tranh suất vào vòng loại trực tiếp top 32 với Naoyuki Oi (Nhật Bản).

⚡🔥 Phạm Phương Nam so tài “máy bắn bi”, Joshua Filler thua sốc

Ở lượt trận cùng giờ, một đại diện khác của Việt Nam là Phạm Phương Nam cũng đã giành quyền đi tiếp. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ người Ba Lan Mieszko Fortunski, cơ thủ có biệt danh Nam “tốc độ” đã khởi đầu đầy hưng phấn để thắng set 1 với cách biệt 4-2.

Phương Nam thắng sao Ba Lan để đi tiếp, so tài "máy bắn bóng" Jeffrey De Luna

Tuy nhiên trong set 2, Mieszko Fortunski áp đảo với chiến thắng 4-1. Ở set quyết định, Phương Nam tận dụng rất tốt các sai sót của đối thủ để thắng 4-2, qua đó thắng 2-1 sau 3 set.

Đáng chú ý, đối thủ của Nam “tốc độ” tại vòng cuối nhánh thắng sẽ là Jeffrey De Luna, ngôi sao người Philippines nổi tiếng thế giới với những cú phá bi có lực cực mạnh. Lượt trận vòng cuối nhánh thắng của Quốc Hoàng và Phương Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 23/9.

Joshua Filler thua sốc, phải rơi xuống nhanh thua cùng với Fedor Gorst

Đáng chú ý, sau khi cơ thủ số 1 thế giới Fedor Gorst xảy chân, giải đấu tiếp tục chứng kiến cú sốc khi ứng viên bậc nhất cho chức vô địch là Joshua Filler cũng đã để thua 0-2 trước Lee Van Corteza, qua đó khiến cho nhánh thua của giải trở nên chật chội với rất nhiều cái tên sừng sỏ.