Hoàng “Sao” thắng cao thủ bi-a người Đức, mở màn ấn tượng tại giải pool thế giới

💥 Hoàng “Sao” thắng ấn tượng cao thủ bi-a người Đức Marco Spitzky

Tối ngày 20/9, Dương Quốc Hoàng bước vào trận đấu mở màn giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM).

Quốc Hoàng khởi đầu đầy mãn nhãn tại giải 10 bi thế giới tổ chức trên sân nhà

Ngay trận ra quân, cơ thủ pool số 1 Việt Nam đã gặp thử thách lớn khi đối thủ của anh là Marco Spitzky, cơ thủ nổi tiếng người Đức đang là nhà đương kim vô địch giải đấu Kamui Slovenia Open 2025. Trận đấu diễn ra theo thể thức 3 set thắng 2, mỗi set chạm 4 game thắng.

Mở đầu trận, Marco Spitzky thể hiện đẳng cấp bằng màn “1 cơ dọn bàn” để vươn lên. Liền sau đó, Quốc Hoàng tận dụng rất tốt những cơ hội của mình để thắng liền 3 game, dẫn ngược lại 3-1. Sau khi rút ngắn tỉ số xuống 2-3, Marco Spitzky lại mắc lỗi khi đánh rơi bi chủ xuống lỗ. Tận dụng cơ hội, Quốc Hoàng thắng game thứ 6, qua đó thắng 4-2 trong set 1.

Đến set 2, trong khi Marco Spitzky mắc phải một số lỗi, Quốc Hoàng càng đánh càng hay. Tay cơ có biệt danh Hoàng “Sao” thắng liền 4 game để thắng trắng 4-0 trong set đấu này để thắng chung cuộc 2-0. Một kết quả gây bất ngờ cho giới chuyên môn. Ra quân thuận lợi, Quốc Hoàng đi tiếp tại nhánh thắng còn Marco Spitzky sẽ phải rơi xuống nhánh thua.

🌟 Cơ thủ số 1 thế giới Fedor Gorst sẩy chân

Cũng trong buổi tối cùng ngày, giải đấu đã chứng kiến cú sốc khi cơ thủ số 1 thế giới Fedor Gorst bất ngờ thua sốc trước Jonas Souto.

Cơ thủ số 1 thế giới Fedor Gorst để thua ở trận ra quân

Đây là trận đấu mà hai cơ thủ thi đấu giằng co ở phần lớn thời gian của set 1. Tuy nhiên ở game thứ 7, Fedor Gorst mắc sai lầm ở cú a băng, tạo điều kiện để đối thủ người Tây Ban Nha thắng 4-3, vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang set 2, Jonas Souto kiểm soát hoàn toàn thế trận, thắng tiếp 4-2, qua đó thắng 2-0 chung cuộc. Như vậy, Fedor Gorst cũng sẽ phải xuống nhánh thua thi đấu và sẽ bị loại khỏi giải nếu có thêm một trận thua nữa.