Hot girl bi-a Việt Nam thắng nhà vô địch Tây Ban Nha, ra mắt ấn tượng giải thế giới

Tối ngày 23/9, đại diện duy nhất của Việt Nam là Nguyễn Thị Liên (thường gọi là Liên Quỳnh) có trận đấu mở màn trong khuôn khổ bảng G giải vô địch carom 3 băng nữ thế giới 2025 tổ chức tại Tây Ban Nha.

Nguyễn Thị Liên (Liên Quỳnh) có chiến thắng ấn tượng trước cơ thủ hạng 11 thế giới

Đối thủ của Liên Quỳnh là Estela Cardoso, nhà đương kim vô địch carom 3 băng của nước chủ nhà đang xếp hạng 11 thế giới. Ở giải vô địch nữ thế giới năm ngoái, Estela Cardoso lọt vào top 8 cơ thủ xuất sắc nhất.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, Liên Quỳnh khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 6-2. Tuy nhiên sau đó, Estela Cardoso nhanh chóng quân bình cách biệt. Nữ cơ thủ của Việt Nam tiếp tục thi đấu hay để dẫn trước 15-13 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, trước sự bám đuổi quyết liệt của đối thủ, Liên Quỳnh thi đấu rất hay khi liên tục có những series ghi điểm để duy trì lợi thế. Với một đường cơ 4 điểm, nữ cơ thủ xinh đẹp của Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-16.

Có kết quả ấn tượng ngay trong lần đầu thi đấu tại giải vô địch thế giới, Liên Quỳnh sáng cửa đi tiếp vào vòng knock-out dù vẫn còn một trận đấu tại vòng bảng. Đối thủ còn lại của cô sẽ là Claudia Lalinde, nữ cơ thủ kỳ cựu người Colombia đang xếp hạng 7 thế giới.