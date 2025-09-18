Dàn hot girl bi-a Việt Nam đọ sắc giải quốc gia, ngỡ ngàng với nhà vô địch

Carom 3 băng nữ tại cúp quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 10-17/9 tại Phường Phú Thủy (Tỉnh Lâm Đồng) là nội dung nhận được nhiều sự chú ý bậc nhất. Bởi lẽ, nội dung này quy tụ sự tham gia của hàng chục nữ cơ thủ tài năng và xinh đẹp đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Lê Thị Ngọc Mai là cái tên gây ấn tượng bậc nhất giải. Dù không được đánh giá quá cao, người đẹp bi-a đến từ Đồng Nai một mạch tiến vào đến bán kết. Cô chỉ để thua trước Hứa Thảo Huyền, người sau đó đã lên ngôi vô địch.

Dù vậy, thành tích hạng Ba quốc gia đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Ngọc Mai sau 3 năm theo đuổi carom 3 băng chuyên nghiệp. Đây cũng là thành tích cao nhất của cô từ trước đến nay.

Bên cạnh tài năng, Ngọc Mai còn nhận nhiều lời khen với nước da trắng sáng, nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn mực. Cô được đánh giá là hot girl hàng đầu của carom 3 băng nữ Việt Nam hiện nay.

Carom 3 băng nữ năm nay mang đến những tín hiệu tích cực khi xuất hiện nhiều “bóng hồng” trẻ, tài năng và xinh đẹp. Nguyễn Tú Trinh là một trong số này.

Nữ cơ thủ đến từ Cần Thơ dù mới lần đầu ra thi đấu ở cúp quốc gia đã nhận nhiều lời khen với những đường cơ bài bản, giàu kỹ thuật cùng phong thái thi đấu chuyên nghiệp.

Dù để thua 21-25 trước Hồ Thị Yến Nhi ở vòng 1/8, Tú Trinh được giới chuyên môn đánh giá sẽ còn tiến bộ nhanh trong thời gian tới.

Hồ Thị Yến Nhi cũng là một bất ngờ lớn của giải khi tay cơ trẻ của TP.HCM này lọt vào top 8 cơ thủ xuất sắc nhất ngay lần đầu tham dự giải.

Đặc biệt, hiện tượng của giải đấu gọi tên Hứa Thảo Huyền, một gương mặt cực mới nhưng đã đăng quang cúp quốc gia năm nay.

Cô gái 26 tuổi quê Quảng Nam sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế đã quyết định chuyển hướng theo đuổi carom 3 băng chuyên nghiệp. Cô trở thành học trò của cơ thủ Bao Phương Vinh và được nhà cựu vô địch World Championship chỉ dạy tận tình trong suốt 2 tháng trước thềm giải quốc gia.

Trong trận chung kết, Thảo Huyền tạo nên màn giằng co điểm số kịch tính với nữ cơ thủ dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Hiền. Ở thời điểm cuối trận khi tỉ số đang là 25-25, Thảo Huyền tung series 5 điểm, thắng chung cuộc 30-25, qua đó giành chức vô địch cúp quốc gia 2025.

Dù chỉ giành ngôi á quân, Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định cô đang là một trong những nữ cơ thủ carom 3 băng xuất sắc của nước nhà hiện nay khi thường xuyên góp mặt trong danh sách có giải thưởng ở các giải đấu trong nước.

Tuy nhiên hiện nay, ngoài hệ thống HBSF Tour được Liên đoàn Billiards và Snooker Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các sân chơi riêng biệt cho các cơ thủ nữ trong nước rất hiếm hoi.

Hầu như để cọ xát thường xuyên, cơ thủ nữ chỉ có thể đăng ký tham gia các giải đấu phong trào, thi đấu với các tay cơ nam. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự tiến bộ của phong trào billiards carom 3 băng nữ tại Việt Nam.