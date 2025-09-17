Nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực 2 lần ngược dòng, lên đỉnh bi-a Việt Nam

🏆 Thắng ngược trước Nguyễn Văn Tài tại chung kết, vô địch bi-a Việt Nam

Ở trận chung kết nội dung carom 3 băng cúp quốc gia 2025 diễn ra chiều ngày 17/9 tại Phường Phú Thủy (Tỉnh Lâm Đồng), hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam là Trần Thanh Lực và Nguyễn Văn Tài đối đầu nhau.

Thanh Lực giành chức vô địch cúp quốc gia

Xứng đáng là trận đấu cuối cùng của giải, hai tay cơ liên tiếp tung series để đảo chiều thế trận. Văn Tài là người vươn lên dẫn trước với cách biệt 21-12. Liền sau đó, Thanh Lực tung đường cơ 14 điểm để nắm lợi thế 26-21 sau hiệp đầu.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra rất căng thẳng khi hai cơ thủ liên tục cân bằng điểm số. Ở thời điểm quyết định, Văn Tài đã vượt lên dẫn 49-47. Đáng chú ý, dù chỉ còn đúng 1 điểm để giành chiến thắng và có cho mình đến 3 championship point, nhà đương kim vô địch Million Cup 2025 đã không thể tận dụng được, trong đó có đến 2 cú đánh mà bi chủ của anh bị va chạm. Tận dụng cơ hội, Thanh Lực ghi điểm quyết định, thắng nghẹt thở 50-49 để đăng quang.

🔥 Lội ngược dòng khó tin trước Phan Thanh Phong tại bán kết

Từng vô địch World Cup và đang xếp hạng 6 thế giới, chức vô địch cúp quốc gia này của Trần Thanh Lực được đánh giá là rất ngoạn mục. Bởi lẽ ở trận bán kết trước đó diễn ra vào trưa cùng ngày, Thanh Lực cũng tạo nên màn ngược dòng khó tin trước Phan Thanh Phong.

Nguyễn Văn Tài (ảnh) hay Phan Thanh Phong đều không tận dụng được các cơ hội kết thúc trận đấu

Đây là trận đấu mà Thanh Phong đã chơi rất hay, khiến cho Thanh Lực phải vất vả bám đuổi. Với series 7 điểm, Thanh Phong dẫn trước 27-21 sau hiệp đầu. Sang đến hiệp 2, Thanh Lực chứng tỏ đẳng cấp, cũng đáp trả bằng đường cơ 7 điểm để dẫn ngược lại 37-30. Lúc này, Thanh Phong một lần nữa thi đấu bùng nổ, dẫn trước 49-46.

Tuy nhiên cũng giống như Nguyễn Văn Tài, Phan Thanh Phong dù đã có đến 3 điểm match point nhưng lại không thể kết thúc được trận đấu. Thanh Lực cũng là người ghi được điểm quyết định để thắng nghẹt thở 50-49.

Với chức vô địch, Thanh Lực nhận cúp cùng 50 triệu đồng tiền thưởng. Nguyễn Văn Tài giành ngôi Á quân, nhận 25 triệu đồng. Phan Thanh Phong và Lê Quốc Trung đồng hạng Ba nhận 10 triệu đồng.