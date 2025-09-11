Hoa khôi cầu lông Thùy Linh thắng ngược nhà vô địch SEA Games, vào tứ kết Vietnam Open

Chiều tối ngày 11/9, hoa khôi Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) bước vào lượt trận vòng 16 giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đối thủ của cô là Kisona Selvaduray, tay vợt người Malaysia đang xếp hạng 77 thế giới. Đáng chú ý, Kisona Selvaduray chính là người đã giành HCV nội dung đơn nữ tại SEA Games 30 vào năm 2019 ở Philippines.

Thùy Linh ngược dòng trước nhà vô địch SEA Games, giành quyền vào tứ kết

Kisona Selvaduray nhập cuộc rất chủ động, có những pha xử lý cầu với độ khó rất cao. Trong khi đó, Thùy Linh lại tỏ ra thiếu cảm giác, dẫn đến một số tình huống đánh cầu hỏng. Tay vợt người Malaysia tạo ra khoảng cách 6 điểm trước khi thắng 21-14 trong set đầu.

Sau những phút giằng co, Thùy Linh liên tục có những pha tấn công mãn nhãn người xem. Cô thi đấu tự tin, nắm hoàn toàn thế trận để thắng áp đảo 21-12 trong set 2, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Ngay đầu set 3, Thùy Linh có chuỗi ghi 7 điểm để vượt lên dẫn 11-4. Trong khi Thùy Linh càng chơi càng hay, Kisona Selvaduray lại tỏ ra mất bình tĩnh. Tay vợt số 1 Việt Nam thắng cách biệt 21-10, qua đó ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu hấp dẫn.

Đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết sẽ là cái tên giành chiến thắng trong màn so tài giữa Thamonwan (Thái Lan, hạng 80 thế giới) và Pratiwi (Indonesia, hạng 97 thế giới).

Bên cạnh đó, ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng cũng đã xuất sắc giành vé vào tứ kết khi ngược dòng thắng Mithun Manjunath (Ấn Độ, hạng 111 thế giới) với tỷ số 12/21, 21/17 và 21/18.