Hot girl cầu lông Thùy Linh vượt qua khắc tinh, ra quân thuận lợi tại Vietnam Open 2025

Trưa ngày 10/9, nhà đương kim vô địch Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) có trận ra quân tại giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đối thủ của cô là Yu Liang Ting, tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) đang xếp hạng 70 thế giới. Đáng chú ý, Yu Liang Ting được ví von là khắc tinh của Thùy Linh khi trong những lần chạm trán trước đó, tay vợt của Việt Nam chưa từng thắng được đối thủ này.

Thùy Linh có lần đầu giành chiến thắng trước Yu Liang Ting

Bước vào trận đấu, Yu Liang Ting sử dụng lối đánh rất đa dạng, chủ động tấn công để sớm vượt lên dẫn trước. Thùy Linh cho thấy bản thân đã chuẩn bị tốt trước đối thủ duyên nợ khi nhanh chóng bắt nhịp, theo kịp các đường cầu của đối phương để quân bình cách biệt 10-10. Kể từ lúc này, Thùy Linh lấy lại thế trận, bứt lên thắng 21-15 trong set đầu.

Yu Liang Ting với lối đánh tốc độ và tinh tế một lần nữa gây ra rất nhiều khó khăn cho Thùy Linh ở nửa đầu set 2. Khi đang bị dẫn trước 12-17, Thùy Linh dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã ghi chuỗi 8 điểm, dẫn ngược lại 20-17 trước khi thắng 21-19.

Thắng chung cuộc với tỉ số 2-0, Thùy Linh đánh dấu lần đầu tiên vượt qua Yu Liang Ting. Đối thủ của cô ở vòng 16 sẽ là Selvaduray Kisona. Tay vợt người Malaysia đang xếp hạng 77 thế giới cũng có trận ra quân ấn tượng với chiến thắng 21-17 và 21-16 trước Wang Yu Si (Đài Loan, Trung Quốc).