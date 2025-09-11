Thùy Linh: "Kỳ vọng Tiến Minh thành HLV, đưa cầu lông Việt Nam vào top 10 thế giới"

Trưa 10-9, Nguyễn Thùy Linh đã đánh bại đối thủ Liang Ting-Yu (Đài Bắc Trung Hoa) - người từng hai lần quật ngã mình, với tỉ số 2-0 (21-15, 21-19) để tiến vào vòng 2 Giải Vietnam Open 2025. Sau trận đấu, Thùy Linh cho biết bản thân đã có sự chuẩn bị kỹ cả về tâm lý lẫn chiến thuật để giành chiến thắng hôm nay.

"Được thi đấu trên sân nhà, với tâm thế thoải mái và quyết tâm cao, tôi đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi không quá vui mừng vì chặng đường phía trước còn dài. Đây chỉ là bước đệm, là động lực để hướng tới những trận tiếp theo" - Thùy Linh chia sẻ.

Nói về mục tiêu, tay vợt số 1 Việt Nam khẳng định: "Tôi muốn giữ cúp ở lại Việt Nam để dành tặng khán giả. Hành trình này không hề dễ dàng, nhưng tôi sẽ nỗ lực từng trận để hướng tới tấm HCV".

Thùy Linh ra quân với chiến thắng 2-0 để tiến vào vòng 2 Vietnam Open 2025

Trước áp lực là nhà đương kim vô địch, tay vợt nữ sinh năm 1997 thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không thấy quá áp lực. Thể thao luôn có thất bại và thành công. Với tôi, được thi đấu trên sân nhà, trước khán giả thân thương thay vì qua màn hình tivi, đó mới là hạnh phúc lớn nhất".

Tại giải năm nay, cầu lông Việt Nam góp mặt với nhiều tay vợt, trong đó Tiến Minh dù đã 42 tuổi vẫn thể hiện sự bền bỉ, nhưng tiếc là không thể vượt qua vòng loại. Khi được hỏi về người đàn anh, Thùy Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ và kỳ vọng: "Tôi rất khâm phục anh Minh khi vẫn bền bỉ thi đấu ở tuổi 42. Hy vọng sau này anh sẽ trở thành một HLV để truyền đạt kinh nghiệm, tiếp thêm động lực cho đàn em, giúp cầu lông Việt Nam vươn tầm top 10, top 5 thế giới".

Nguyễn Thùy Linh trải lòng: "Một năm tôi dự gần 20 giải, nhưng chỉ duy nhất một lần được chơi trên sân nhà. Vì vậy, mỗi trận đấu ở Việt Nam, dù thắng hay thua, đều là món quà tôi muốn dành tặng khán giả. Được trực tiếp gặp gỡ và thi đấu trước họ là niềm hạnh phúc lớn nhất".

Với chiến thắng trưa nay ở vòng 1 đơn nữ, Thùy Linh bước vào vòng 2 và sẽ gặp tay vợt Kisona Selvaduray (Malaysia, hạng 77 thế giới).