Đại gia Ả Rập lôi kéo Messi về đấu Ronaldo: Trả lương trọn đời, thu nhập vượt xa CR7

Mới đây, chủ tịch Anmar Al Haili của đội bóng Al Ittihad tuyên bố sẵn sàng đáp ứng mọi mức lương mà Messi mong muốn, đồng thời đề xuất hợp đồng trọn đời với siêu sao người Argentina.

Al Haili cho hay: "Tiền bạc không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi muốn có Messi vì anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá".

Khi Messi rời PSG, Al Ittihad từng đưa ra lời đề nghị khủng lên tới 1,2 tỷ bảng mỗi năm cho "El Pulga". Nhưng ngôi sao người Argentina từ chối vì ưu tiên cuộc sống gia đình tại Mỹ. “Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy, nhưng cánh cửa Al Ittihad luôn rộng mở, anh ấy có thể đến bất cứ lúc nào”, ông Al Haili nhấn mạnh.

Liệu Messi có chịu đến Ả Rập để đối đầu Ronaldo?

Messi đã ký hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2028 với Inter Miami. Nhưng điều đó không làm Al Ittihad nản lòng.

Giải Saudi Pro League hiện có sự hiện diện của Cristiano Ronaldo, ngôi sao đang khoác áo Al Nassr. Nếu Messi cập bến sân chơi này, điều đó sẽ thúc đẩy mức độ phổ biến và sức hút của giải đấu lên tầm cao mới.

Ronaldo đã gia hạn hợp đồng với Al Nassr vào năm ngoái, với trị giá hợp đồng tối thiểu 492 triệu bảng trong 2 năm. Anh còn có nhiều đặc quyền khác như trở thành đại sứ chính thức của CLB, mang lại nguồn thu nhập bổ sung đáng kể.

Về lương thưởng, tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận 178 triệu bảng mỗi năm, cộng thêm 24,5 triệu bảng tiền thưởng ký hợp đồng. Con số này sẽ tăng lên 38 triệu bảng nếu anh tiếp tục thi đấu năm thứ hai của hợp đồng. CR7 còn được nhận 15% cổ phần CLB trị giá khoảng 33 triệu bảng.

Chưa hết, Al Nassr cung cấp cho Ronaldo đội ngũ 16 nhân viên toàn thời gian (3 tài xế, 4 người giúp việc nhà, 2 đầu bếp, 3 người làm vườn và 4 vệ sĩ). Toàn bộ chi phí rơi vào khoảng 1,4 triệu bảng và toàn bộ do đội bóng Ả Rập chi trả.