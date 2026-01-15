Nữ MC thể thao khiến "Gã điên" McGregor mê mẩn, sở hữu "vòng 1" như sắp rơi

Bộ ảnh quảng cáo “gây nhiễu sóng”, ví von táo bạo trên mạng xã hội

Maria Arreghini, nữ MC thể thao người Ý, đang trở thành tâm điểm bàn tán sau khi đăng tải loạt ảnh quảng cáo nước hoa trên Instagram. Trong bộ váy trắng ôm sát cơ thể, Maria tạo dáng với sản phẩm quảng cáo trên tay nhưng tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng lại không nằm ở sản phẩm, mà là ở vóc dáng gợi cảm của cô.

Maria Arreghini gây sốt với 2 bức ảnh mới nhất

Nhiều fan ví von rằng “vòng 1” của Maria trông như “sắp rơi ra”, cách nói hài hước nhưng đủ để hình dung mức độ táo bạo và nóng bỏng của bộ ảnh. Góc chụp cận cảnh, bố cục bức hình khiến chai nước hoa gần như trở thành “vai phụ”, còn đường cong của nữ MC mới là điều khiến người xem khó rời mắt.

Dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen xuất hiện: “Tuyệt đẹp”, “Không thể ngừng nhìn”, thậm chí có người đùa rằng: “Tôi đã thấy mọi thứ”.

Đáng chú ý, Conor McGregor, cựu vô địch UFC, biệt danh “Gã điên” cũng thường xuyên nằm trong danh sách những người bấm thích ảnh của Maria, cho thấy sức hút đặc biệt của nữ MC này ngay cả với những ngôi sao thể thao đình đám.

Từ người mẫu sang MC của kênh Real Madrid TV

Không chỉ nổi nhờ ngoại hình, Maria Arreghini còn có hành trình sự nghiệp đáng chú ý. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang làm MC thể thao và hiện là gương mặt quen thuộc trên Real Madrid TV. Ở tuổi 27, Maria đã sở hữu gần 700.000 người theo dõi trên Instagram, con số giúp cô lọt vào nhóm những MC thể thao có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Maria thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân đầy màu sắc, những chuyến du lịch tới Ibiza, New York, Los Angeles hay những ngày hè rực nắng ở Italia. Sự kết hợp giữa lối sống sang chảnh, hình ảnh quyến rũ và công việc truyền hình đã giúp cô nhanh chóng ký được các hợp đồng quảng cáo béo bở.

Mới đây, Maria tiết lộ sẽ tham gia chương trình “Real Madrid Pass”, bàn luận về trận derby Madrid giữa Real Madrid và Atletico vào ngày 8/2. Điều đó cho thấy, đằng sau những bức ảnh “bỏng mắt” là một MC đang từng bước khẳng định vị thế chuyên môn trong thế giới thể thao.