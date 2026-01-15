Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026: Bảng đấu khó chờ ĐT Việt Nam

Bảng đấu khó khăn chờ đợi cả ĐT Việt Nam và Thái Lan

Với việc cùng là hạt giống số 1, tuyển Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan, nhưng vẫn có thể rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Myanmar... Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là bảo vệ ngôi vô địch.

ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 (trận vòng loại diễn ra lần lượt vào ngày 2 và 9/6). Như vậy, giải bóng đá Đông Nam Á lăn bóng ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc (từ 11/6 đến 19/7).