U23 Thái Lan đi ăn tiệc, cười đùa ngay sau thảm bại giải U23 châu Á

Tối 14-1, U23 Thái Lan chính thức kết thúc chiến dịch U23 châu Á 2026 sau trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc. Đại diện Đông Nam chỉ giành 2 điểm sau 2 trận hòa, xếp chót bảng D.

Đây là kết quả gây thất vọng, bởi trước ngày lên đường, U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết.

Hình ảnh một số thành viên U23 Thái Lan cười đùa trong buổi tiệc ngay sau thất bại giải U23 châu Á khiến nhiều cổ động viên không hài lòng (Ảnh: Changsuek)

Sau khi thảm bại rời giải, các thành viên U23 Thái Lan đã tham dự buổi tiệc do Đại sứ Thái Lan tại Ả Rập Xê Út tổ chức.

Đáng chú ý, trong các hình ảnh của sự kiện được ghi lại cho thấy một số thành viên đội bóng vừa thất bại mục tiêu giải châu Á vui vẻ cười đùa trước ống kính. Chứng kiến điều này, nhiều cổ động viên Thái Lan tỏ ra không hài lòng.

"Không thể tin một đội bóng vừa thất bại, gây thất vọng cho người hâm mộ dõi theo từ quê nhà có thể cười đùa ngay được", "Làm ơn bớt bớt lại giùm được không", "trong khi người hâm mộ chúng tôi buồn rầu thì các anh đi dự tiệc và cười đùa. Thật đáng thương!"..., là một số bình luận của cư dân mạng Thái Lan dưới các hình ảnh U23 Thái Lan dự tiệc đăng trên trang facebook chính thức của Đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Việc U23 Thái Lan thua ngược U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 trên sân nhà và bị loại từ vòng bảng U23 châu Á trong bối cảnh U23 Việt Nam lập kỷ lục toàn thắng để vào tứ kết, diễn ra trong chưa đầy một tháng càng khiến cổ động viên Thái Lan thêm đau lòng.

Nhiều ý kiến yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan và U23 Thái Lan nghiêm túc kiểm điểm sau thất bại này khi bóng đá Thái Lan nói chung và các tuyển trẻ nói riêng sa sút thấy rõ từ đấu trường Đông Nam Á tới châu Á.