Hotgirl Thùy Linh thăng hạng cầu lông, chờ màn ra quân căng thẳng ở Indonesia

Tin vui thăng hạng, Thùy Linh áp sát top 20 thế giới

Nguyễn Thùy Linh, tay vợt nữ số 1 cầu lông Việt Nam, đón nhận tín hiệu tích cực ngay trước thềm Indonesia Masters 2026. Theo cập nhật mới nhất từ BWF, Thùy Linh tăng 2 bậc, vươn lên hạng 21 thế giới, với số điểm cải thiện lên 48.930.

Thùy Linh lên hạng 21 thế giới, theo bảng xếp hạng cập nhật ngày 20/1

Khoảng cách giữa cô và vị trí thứ 20 thế giới chỉ còn 680 điểm, cho thấy cơ hội trở lại nhóm này của đơn nữ cầu lông thế giới đang ở rất gần. Thành tích này đến từ phong độ ấn tượng của Thùy Linh tại India Open Super 750, nơi cô tạo cú sốc lớn khi ngược dòng đánh bại cựu số 2 thế giới P.V. Sindhu.

Dù dừng bước trước Wang Zhiyi, tay vợt số 2 thế giới, nhưng màn trình diễn sòng phẳng và lối đánh tự tin giúp Thùy Linh ghi điểm mạnh mẽ về chuyên môn, tạo đà tâm lý tích cực cho chặng đấu tiếp theo.

Ra quân Indonesia Masters “tóe lửa”, thử thách lớn chờ phía trước

Ngay vòng 1 Indonesia Masters 2026 (Super 500), Thùy Linh phải đối đầu Lin Hsiang Ti, tay vợt Đài Loan (Trung Quốc) đang xếp hạng 20 thế giới vào ngày 21/1. Đây là đối thủ giàu kinh nghiệm, từng đánh bại Thùy Linh tại Australian Open Super 500 năm 2025, khiến màn tái đấu tại Jakarta được dự báo vô cùng căng thẳng.

Thùy Linh dự kiến chạm trán với Lin Hsiang Ti vào ngày 21/1

Không được xếp hạt giống, lại phải bảo vệ điểm số tứ kết từ mùa trước, Thùy Linh đứng trước áp lực không nhỏ. Nhánh đấu tại Indonesia Masters cũng được đánh giá “nặng”, với nhiều tay vợt sừng sỏ có thể chờ sẵn nếu cô vượt qua vòng mở màn.

Sau giải đấu này, Thùy Linh sẽ tạm nghỉ Tết Nguyên đán trước khi trở lại tour châu Âu, bắt đầu bằng German Open Super 300, nơi cô đang là đương kim á quân hai mùa liên tiếp. Indonesia Masters vì thế trở thành bài test quan trọng cho tham vọng trở lại top 20 thế giới của “hotgirl cầu lông Việt Nam” trong năm 2026.