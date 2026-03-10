Văn Hậu & Đình Trọng tái xuất ĐT Việt Nam, Xuân Son hẹn "đòi nợ" Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Văn Hậu & Đình Trọng tái xuất ĐT Việt Nam, Xuân Son hẹn "đòi nợ" Malaysia

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 HLV Kim Sang Sik

Sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã được HLV Kim Sang Sik gọi trở lại ĐT Việt Nam. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục được kỳ vọng trên hàng công khi đội tuyển chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia trên sân Thiên Trường.

CLB Công an Hà Nội đóng góp 8 cầu thủ cho ĐT Việt Nam

Theo thông tin từ các CLB, HLV Kim Sang Sik và VFF đã gửi giấy triệu tập nhiều cầu thủ lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026. Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa chính thức công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam, nhưng một số CLB đã xác nhận họ đã nhận được thông báo triệu tập từ VFF.

Các cầu thủ CAHN được gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị tái đấu Malaysia.

Các cầu thủ CAHN được gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị tái đấu Malaysia.

Đáng chú ý, CLB Công An Hà Nội có tới 8 cầu thủ được gọi lên đội tuyển ở đợt tập trung lần này, gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng.

Trong số này, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu nhận được nhiều sự chú ý. Hậu vệ sinh năm 1999 từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang Seo, đặc biệt ở các giải đấu như AFF Cup hay vòng loại World Cup. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Văn Hậu liên tục gặp vấn đề về chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn và không thể góp mặt ở nhiều đợt tập trung của đội tuyển.

Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo đội tuyển Việt Nam là ở trận giao hữu thắng Syria 1-0 trên sân Thiên Trường vào ngày 20/6/2023 dưới thời HLV Philippe Troussier. Sau đó, hậu vệ của CLB Công an Hà Nội phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài trước khi dần lấy lại thể trạng cũng như phong độ thi đấu.

Việc được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại ở đợt tập trung lần này cho thấy Văn Hậu đã sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng công thủ toàn diện ở hành lang cánh trái, hậu vệ 26 tuổi được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm chiều sâu và sức mạnh cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Trường hợp của Trần Đình Trọng cũng đáng chú ý không kém khi trung vệ này đã khá lâu mới có dịp trở lại khoác áo ĐT Việt Nam sau quãng thời gian gặp nhiều khó khăn về phong độ và chấn thương. Lần cuối Đình Trọng góp mặt ở ĐT Việt Nam ở trận thắng 4-0 trước Singapore hồi tháng 9/2022.

Xuân Son sẵn sàng lên ĐT Việt Nam.

Xuân Son sẵn sàng lên ĐT Việt Nam.

Xuân Son hẹn đòi nợ Malaysia ở “chảo lửa” Thiên Trường

Ở phía CLB Thép Xanh Nam Định, đội bóng thành Nam cũng xác nhận hai cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ đã nhận được giấy triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Trong đó, tiền đạo Xuân Son tiếp tục được xem là một trong những mũi nhọn quan trọng trên hàng công của đội tuyển ở đợt tập trung lần này.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 21/3 để chuẩn bị cho loạt trận quốc tế dịp FIFA Days. Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xác định trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h ngày 26/3/2026 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây được xem là màn chạy đà cần thiết để đội tuyển Việt Nam kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế trước khi bước vào trận tái đấu với Malaysia.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Malaysia nhận án phạt tàn khốc, sếp lớn mạnh miệng trước trận gặp ĐT Việt Nam
Malaysia nhận án phạt tàn khốc, sếp lớn mạnh miệng trước trận gặp ĐT Việt Nam

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã dập tắt những hy vọng của LĐBĐ Malaysia (FAM) về việc đảo ngược án phạt của LĐBĐ Thế giới (FIFA). Vào ngày 31/3 tới...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 19:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN