Văn Hậu & Đình Trọng tái xuất ĐT Việt Nam, Xuân Son hẹn "đòi nợ" Malaysia

CLB Công an Hà Nội đóng góp 8 cầu thủ cho ĐT Việt Nam

Theo thông tin từ các CLB, HLV Kim Sang Sik và VFF đã gửi giấy triệu tập nhiều cầu thủ lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026. Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa chính thức công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam, nhưng một số CLB đã xác nhận họ đã nhận được thông báo triệu tập từ VFF.

Các cầu thủ CAHN được gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị tái đấu Malaysia.

Đáng chú ý, CLB Công An Hà Nội có tới 8 cầu thủ được gọi lên đội tuyển ở đợt tập trung lần này, gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng.

Trong số này, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu nhận được nhiều sự chú ý. Hậu vệ sinh năm 1999 từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang Seo, đặc biệt ở các giải đấu như AFF Cup hay vòng loại World Cup. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Văn Hậu liên tục gặp vấn đề về chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn và không thể góp mặt ở nhiều đợt tập trung của đội tuyển.

Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo đội tuyển Việt Nam là ở trận giao hữu thắng Syria 1-0 trên sân Thiên Trường vào ngày 20/6/2023 dưới thời HLV Philippe Troussier. Sau đó, hậu vệ của CLB Công an Hà Nội phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài trước khi dần lấy lại thể trạng cũng như phong độ thi đấu.

Việc được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại ở đợt tập trung lần này cho thấy Văn Hậu đã sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng công thủ toàn diện ở hành lang cánh trái, hậu vệ 26 tuổi được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm chiều sâu và sức mạnh cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Trường hợp của Trần Đình Trọng cũng đáng chú ý không kém khi trung vệ này đã khá lâu mới có dịp trở lại khoác áo ĐT Việt Nam sau quãng thời gian gặp nhiều khó khăn về phong độ và chấn thương. Lần cuối Đình Trọng góp mặt ở ĐT Việt Nam ở trận thắng 4-0 trước Singapore hồi tháng 9/2022.

Xuân Son sẵn sàng lên ĐT Việt Nam.

Xuân Son hẹn đòi nợ Malaysia ở “chảo lửa” Thiên Trường

Ở phía CLB Thép Xanh Nam Định, đội bóng thành Nam cũng xác nhận hai cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ đã nhận được giấy triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Trong đó, tiền đạo Xuân Son tiếp tục được xem là một trong những mũi nhọn quan trọng trên hàng công của đội tuyển ở đợt tập trung lần này.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 21/3 để chuẩn bị cho loạt trận quốc tế dịp FIFA Days. Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xác định trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h ngày 26/3/2026 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây được xem là màn chạy đà cần thiết để đội tuyển Việt Nam kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế trước khi bước vào trận tái đấu với Malaysia.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik.