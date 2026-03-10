HLV Mai Đức Chung xác nhận chia tay ĐT nữ Việt Nam sau Asian Cup nữ 2026.

HLV Mai Đức Chung nhận trách nhiệm sau thất bại trước Nhật Bản

Chiều ngày 10/3, ĐT nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-4 trước ĐT nữ Nhật Bản ở lượt đấu thứ ba của bảng C Asian Cup nữ 2026. Trận thua này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung sớm nói lời chia tay giải đấu đang được tổ chức ở Australia. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã tham dự họp báo và thẳng thắn nhìn nhận về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản.

Nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định trong bóng đá, thắng – thua là điều bình thường và bản thân ông với vai trò HLV trưởng phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. “Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua.

Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng”, ông Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò khi phải đối đầu với đối thủ có đẳng cấp vượt trội: “Đội tuyển Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các vận động viên đã thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó cũng là điều rất đáng ghi nhận”.

Thể lực suy giảm khiến ĐT nữ Việt Nam gặp khó

Phân tích thêm về diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho rằng vấn đề thể lực là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn, đặc biệt trong hiệp hai. Theo ông, các cầu thủ đã tiêu tốn nhiều sức lực ở trận đấu trước đó khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng.

“Trận trước chúng tôi đã mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Sang hiệp 2 của trận này, thể lực của các cầu thủ giảm xuống nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp 1. Trong hiệp 1, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp”, HLV Mai Đức Chung phân tích.

Bên cạnh việc đánh giá trận đấu, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ góc nhìn về sự phát triển của bóng đá nữ trong khu vực và châu lục. Theo ông, trong những năm gần đây, bóng đá nữ châu Á đang có những bước tiến rõ rệt nhờ sự quan tâm và đầu tư ngày càng lớn.

HLV Mai Đức Chung xác nhận chia tay ĐT nữ Việt Nam sau Asian Cup nữ 2026.

“Phải nói rằng khu vực Đông Nam Á và cả châu Á, bóng đá nữ đã phát triển rất mạnh mẽ. Ở Đông Nam Á có Việt Nam, Philippines và nhiều đội bóng đã đầu tư, quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn. Ngoài ra, các quốc gia như Iran, Uzbekistan… cũng đang chú trọng phát triển bóng đá nữ. Các lãnh đạo AFC cũng rất quan tâm để thúc đẩy phong trào bóng đá nữ trong khu vực”, ông Chung nhận định.

HLV Mai Đức Chung cho rằng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tiến lên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phát triển bóng đá trẻ và mở rộng phong trào: “Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện”.

HLV Mai Đức Chung nói lời chia tay sau giải đấu

Điểm đáng chú ý nhất trong buổi họp báo là khi HLV Mai Đức Chung chia sẻ về tương lai của mình với đội tuyển nữ Việt Nam. Nhà cầm quân lão làng của bóng đá Việt Nam cho biết ông dự định sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải đấu lần này, nhường lại vị trí cho thế hệ HLV kế cận.

“Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà Australia cùng cộng đồng người Việt đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển trong suốt giải đấu.

“Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ và người dân Australia đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Đặc biệt, xin cảm ơn bà con Việt kiều và người Việt Nam tại Australia đã luôn đến sân cổ vũ đội tuyển trong các trận đấu vừa qua. Đó là niềm động viên rất lớn đối với chúng tôi”, HLV Mai Đức Chung khép lại buổi họp báo.