Nhật Bản và 7 "chị đại" vào tứ kết Asian Cup, ĐT nữ Việt Nam ra sao?

Vòng bảng Asian Cup nữ 2026 đã khép lại với việc xác định 8 đội tuyển giành quyền vào tứ kết. Ở bảng A, Hàn Quốc và chủ nhà Australia cùng có 7 điểm sau 3 lượt trận để dẫn đầu và đi tiếp. Philippines xếp thứ ba với 3 điểm nhưng vẫn giành vé nhờ nằm trong nhóm hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

ĐT nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh

Trung Quốc, Nhật Bản phô diễn sức mạnh

Tại bảng B, đội tuyển nữ Trung Quốc thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận, giành trọn 9 điểm để đứng đầu. CHDCND Triều Tiên xếp thứ hai với 6 điểm, trong khi Uzbekistan đứng thứ ba với 3 điểm và cũng giành quyền vào tứ kết.

Ở bảng C, Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi thắng cả 3 trận, ghi tới 17 bàn và không để lọt lưới, qua đó dẫn đầu bảng với 9 điểm. Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với 6 điểm.

Kết thúc vòng bảng, 8 đội góp mặt tại tứ kết gồm Australia, Hàn Quốc, Philippines, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Đây đều là những đối thủ mạnh của bóng đá nữ châu lục, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất dự World Cup.

Đài Loan cũng đoạt vé đi tiếp

Tiếc nuối ĐT nữ Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam bị loại đầy tiếc nuối, dù có nhiều khả năng để lọt vào tứ kết. Trước lượt trận cuối với ĐT nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể đi tiếp với 2 khả năng: Nhì bảng C hoặc một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Tuy vậy, thất bại đậm đà 0-4 trước nữ Nhật Bản đã khiến cả hai kịch bản kể trên đều không trở thành hiện thực. Tại bảng C, Đài Loan (Trung Quốc) đi tiếp với vị trí thứ hai, có 6 điểm sau 3 trận, nối gót ĐT nữ Nhật Bản.

Ở cuộc đua các đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nữ Việt Nam lại kém hai đội là Uzbekistan và Philippines. Các đội có cùng 3 điểm nhưng hơn kém nhau chỉ số phụ.

ĐT nữ Việt Nam (áo trắng) bị loại tiếc nuối

Các cặp tứ kết lộ diện

Theo lịch thi đấu, các trận tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/3. Chủ nhà Australia sẽ đối đầu CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản chạm trán Philippines, Trung Quốc gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đụng độ Uzbekistan.

Đáng chú ý, bốn đội giành chiến thắng ở vòng tứ kết sẽ chính thức đoạt vé trực tiếp tham dự World Cup nữ 2027.