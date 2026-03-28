Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài bất ngờ tuyên bố giải nghệ, khán giả tiếc nuối

😲 Chuyền hai Thu Hoài tuyên bố giải nghệ

Tối ngày 27/3, trên trang cá nhân của mình, chuyền hai xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài đã đăng tải một tâm thư tuyên bố chính thức giải nghệ ở tuổi 28 sau 13 năm gắn bó với bóng chuyền. Trong bài viết dài của mình, Thu Hoài nhìn lại về sự nghiệp của mình từ những ngày đầu khoác áo CLB Vĩnh Phúc, 11 năm gắn bó với đội nữ Vietinbank hay thời gian thi đấu cho tuyển quốc gia. Cô cũng không quên cảm ơn tất cả thầy cô, đồng đội và những người luôn dõi, ủng hộ, cổ vũ cho cô trong suốt thời gian qua.

“Hôm nay, tôi viết những dòng này để chính thức nói lời tạm biệt với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Một quyết định không dễ dàng, nhưng là điều mà tôi biết mình cần phải làm, khi cơ thể không còn ở trạng thái tốt nhất, khi cuộc sống đã bước sang một chương mới”.

“Tôi khép lại hành trình này không phải với sự tiếc nuối, mà với lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn vì đã được sống với đam mê, được cống hiến, được trưởng thành. Biết ơn vì bóng chuyền đã cho tôi một phiên bản mạnh mẽ, kỷ luật và bản lĩnh hơn của chính mình”.

Thu Hoài là một trong những chuyền hai tài năng của bóng chuyền nước nhà

“Chặng đường phía trước sẽ khác – không còn những buổi tập quen thuộc, không còn những trận đấu căng thẳng. Nhưng tôi tin rằng, những gì bóng chuyền đã dạy sẽ luôn theo tôi, giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống mới. Tạm biệt nhé, một phần thanh xuân rực rỡ của tôi. Tạm biệt bóng chuyền – tình yêu lớn của tuổi trẻ. Không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới… nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn luôn mang trong tim niềm tự hào khi đã từng được cống hiến cho thể thao nước nhà”, Thu Hoài chia sẻ.

🌟 Tài năng sáng giá, Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam

Nguyễn Thu Hoài là nữ VĐV có lượng fan đông đảo bậc nhất của bóng chuyền Việt Nam nhờ vào cả tài năng bóng chuyền, trình độ học vấn lẫn nhan sắc nổi bật.

Nhan sắc nổi bật của Thu Hoài

Cô từng là chuyền hai xuất sắc nhất tại giải Vô địch trẻ Đông Nam Á 2016 (là chuyền hai nữ đầu tiên của Việt Nam có được danh hiệu này). Thu Hoài cũng đồng hành cùng tuyển quốc gia giành HCB tại SEA Games 30 (2019) và SEA Games 31 (2022). Cô cũng từng là đội trưởng, thi đấu ổn định trong màu áo CLB Vietinbank, góp công không nhỏ vào nhiều thành tích danh giá của CLB.

Song song đó, Thu Hoài có trình độ học vấn đáng nể khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô có trình độ ngoại ngữ rất cao, tự mình sáng lập một trung tâm dạy tiếng Anh cho đối tượng chính là các HLV và VĐV.

Cô từng giành nhiều danh hiệu ở tuyển quốc gia lẫn CLB

Thu Hoài cũng là gương mặt luôn xếp top đầu trong các bảng xếp hạng nhan sắc làng bóng chuyền trong nước. Cô cũng là cái tên đầu tiên nhận danh hiệu “hoa khôi bóng chuyền” của giải vô địch quốc gia vào năm 2022.

Thu Hoài kết hôn vào cuối năm 2024 trước khi lên chức làm mẹ vào tháng 9 năm 2025. Vì tập trung cho cuộc sống gia đình và chăm con, Thu Hoài được CLB Vietinbank chuyển sang khối văn phòng cho đến nay. Trong khi đồng đội và người hâm mộ chờ đợi sự trở lại của Thu Hoài, việc chuyền hai này chính thức tuyên bố giải nghệ mang lại sự tiếc nuối lớn.