Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh chấn thương nặng, Ninh Bình mất sao 1m85 thay Bích Tuyền

😣 Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh chấn thương nặng, không tham dự vòng 1 quốc gia

Trước đó, trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2026, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh đã gặp phải chấn thương. Cũng chính vì vậy, cô đã không góp mặt tại giải đấu này. Tuy nhiên, điều các fan lo lắng nhiều hơn là liệu Kiều Trinh có kịp hồi phục để tham dự vòng 1 quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 6-19/4 tại Hà Nội.

Kiều Trinh gặp chấn thương, lỡ vòng 1 quốc gia năm nay

Mới đây, sau chiến thắng 3-0 trước Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vào tối ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Long, HLV trưởng của CLB Thông Tin – Đông Bắc đã chính thức lên tiếp về tình trạng chấn thương của Kiều Trinh. Ông Long cho biết chấn thương của Kiều Trinh gặp phải không nhẹ và đối chuyền cao 1m77 khó có thể góp mặt ở vòng 1 quốc gia năm nay.

CLB Thông Tin – Đông Bắc cũng đã chuẩn bị phương án để thay thế Kiều Trinh khi đôn tay đập 19 tuổi Ngô Thị Bích Huệ lên đội 1. Tài năng trẻ này nhanh chóng tỏa sáng khi là cái tên ghi nhiều điểm nhất trong chiến thắng trước Thanh Hóa với 18 điểm.

Hoàng Thị Kiều Trinh là trụ cột quan trọng bậc nhất trong đội hình CLB Thông Tin – Đông Bắc cũng như đội tuyển quốc gia. Cô không chỉ được yêu mến bởi tài năng mà còn ở nhan sắc nổi bật, từng giành giải Hoa khôi bóng chuyền.

❌ LPBank Ninh Bình lỡ sao 1m85 thay Bích Tuyền

Việc ngôi sao ghi điểm chủ lực số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền nghỉ thi đấu khiến CLB bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình phải tích cực tìm kiếm ngoại binh chất lượng suốt thời gian vừa qua.

Edina Begic không khoác áo Ninh Bình tại vòng 1 quốc gia

Tuy nhiên, đội bóng này vừa phải đón tin không vui khi ngôi sao người Bosnia & Herzegovina sở hữu chiều cao 1m85 Edina Begic đã không thể cùng LPBank Ninh Bình thi đấu ở vòng 1 quốc gia năm nay.

Theo đó, dù đã đạt được thỏa thuận ban đầu nhưng do Edina Begic đang bận khoác áo CLB bóng chuyền nữ Bắc Kinh tại Trung Quốc nên ngoại binh này không thể sắp xếp thời gian thích hợp để thi đấu tại Việt Nam ở vòng 1. Như vậy, đội bóng Ninh Bình sẽ phải gấp rút tìm phương án khác khi mà vòng 1 quốc gia năm nay chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ khởi tranh.