Thanh Thúy chạm mốc khủng ở Nhật, 2 “chân dài” châu Âu gây sốt bóng chuyền VN

Trong khi Trần Thị Thanh Thúy thăng hoa tại Nhật Bản với những con số ấn tượng, thì bóng chuyền nữ Việt Nam lại trở nên hấp dẫn hơn ở sân chơi quốc nội khi hàng loạt ngoại binh châu Âu chất lượng cập bến. Hai dòng chuyển động ấy đang cùng lúc tạo nên bức tranh đầy kỳ vọng cho mùa giải 2026.

Thanh Thuý đang ghi điểm ấn tượng ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thuý bứt phá: Cột mốc khẳng định đẳng cấp ở Nhật

Sau 20 vòng đấu tại SV.League, Trần Thị Thanh Thúy ghi tới 561 điểm sau 37 trận trong màu áo Gunma Green Wings, xếp top 14 tay ghi điểm hàng đầu giải. Thành tích này bao gồm 501 điểm tấn công, 40 chắn bóng và 20 điểm giao bóng, các chỉ số cho thấy sự toàn diện của chủ công cao 1m90.

Quan trọng hơn, cô đang tạo khoảng cách 83 điểm so với người đứng thứ 20 là Nakamoto Yuzu. Khi vòng bảng chỉ còn 4 trận, khả năng Thanh Thúy rời top 20 gần như không thể xảy ra. Đây là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ của “4T” sau năm 2024 bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Không chỉ đơn thuần là thống kê, phong độ ổn định suốt nhiều tháng đã giúp Thanh Thúy khẳng định vị thế của một trong những chủ công hàng đầu Đông Nam Á trên sân chơi đỉnh cao châu lục.

Ngoại binh châu Âu khuấy đảo giải VĐQG: Cuộc đua nóng lên

Ở chiều ngược lại, giải VĐQG 2026 chứng kiến làn sóng ngoại binh chất lượng, nổi bật là hai cái tên, Suvi Kokkonen và Ivana Vanjak.

Kokkonen, sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng Vietinbank

Tại Vietinbank, sự xuất hiện của Kokkonen, tay đập từng thi đấu tại Serie A1 (Ý) được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi tập thể. Không quá vượt trội về thể hình, nhưng cô gây ấn tượng bởi khả năng công thủ toàn diện, chuyền một ổn định và tư duy xử lý bóng thông minh. Đây chính là sự bổ sung quan trọng giúp Vietinbank, đội vừa gây tiếng vang khi vào chung kết Cúp Hoa Lư gia tăng sức cạnh tranh.

Đội bóng nữ Hà Nội bổ sung cho hàng công ngôi sao tới từ Đức, Vanjak (số 4)

Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto lại đặt cược vào sức mạnh và kinh nghiệm của Ivana Vanjak. Chủ công người Đức cao 1m93, sở hữu bật đà 3m30, từng chinh chiến tại nhiều giải đấu lớn ở Ý, Thổ Nhĩ Kỳ hay Trung Quốc. Sự có mặt của Vanjak hứa hẹn nâng tầm đáng kể hàng công và mang đến thêm phương án chiến thuật cho đội bóng Thủ đô.