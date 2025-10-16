Fritz muốn nổi loạn, tính "đòi nợ" Alcaraz ở 6 Kings Slam

Tối 15/10 tại nhà thi đấu King Fahd Arena, tay vợt số 4 thế giới Fritz tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Alexander Zverev với tỉ số 6-3, 6-4, qua đó giành quyền vào bán kết giải biểu diễn Six Kings Slam 2025.

Fritz khởi đầu đầy hưng phấn, tung ra 8 cú ace và cứu thành công cả 3 break point. Ngôi sao người Mỹ còn sớm bẻ giao ở game thứ hai, rồi tiếp tục duy trì lợi thế bằng những pha giao bóng uy lực và khả năng xử lý bóng nhanh gọn ở cuối sân. Anh khép lại set 1 với tỉ số 6-3, sau cú đánh chuẩn xác khi đang giao bóng cho game quyết định.

Fritz có trận đấu xuất sắc trước Zverev.

Sang set 2, Fritz tiếp tục duy trì nhịp độ cao, thắng trắng game giao bóng đầu tiên và thêm một lần bẻ giao ở game thứ ba. Dù Zverev cố gắng vùng lên, Fritz vẫn giữ chắc từng điểm quan trọng, khép lại trận đấu bằng một cú ace ở game thứ 10.

Chiến thắng này giúp Fritz ghi tên mình vào bán kết giải, đối đầu Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, vào 23h30 đêm 16/10 (theo giờ Việt Nam), cũng tại King Fahd Arena. Đây sẽ là lần thứ ba trong mùa giải hai tay vợt chạm trán, sau 2 màn so tài đầy duyên nợ tại Laver Cup và Japan Open.

Quyết thay đổi vận mệnh

Dù bị đánh giá thấp hơn Alcaraz về mọi mặt – từ thành tích Grand Slam, thể lực cho đến khả năng ứng biến chiến thuật, nhưng Fritz vẫn cho thấy sự tự tin tột độ khi nhắc đến đối thủ số 1 thế giới.

Theo Tennis365, tay vợt 27 tuổi cho rằng anh đang “rút ngắn đáng kể khoảng cách” với Alcaraz và cả Jannik Sinner, hai cái tên đang thống trị làng quần vợt nam hiện nay. “Dù là việc đánh bại ai đó hay đạt đến một mốc nhất định ở một giải đấu, khi bạn làm được một lần, cảm giác sẽ dễ dàng hơn để làm lại nhiều lần nữa”, Fritz chia sẻ.

“Chiến thắng trước Alcaraz giúp tôi có một tiêu chuẩn rõ ràng về những gì cần làm để thắng cậu ấy. Họ (Sinner và Alcaraz) là hai tay vợt phi thường, buộc tôi phải tiếp tục hoàn thiện bản thân để có thể cạnh tranh sòng phẳng”.

Fritz từng đánh bại Alcaraz trong năm nay.

Tay vợt người Mỹ thừa nhận từng cảm thấy “bất lực” khi đối đầu với Alcaraz ở Laver Cup năm ngoái, nơi anh bị hạ dễ dàng mà “chẳng thể làm gì khác”. Nhưng chỉ một năm sau, tình thế đã thay đổi. Tại Laver Cup 2025 ở San Francisco, Fritz khiến cả sân đấu bùng nổ khi hạ Alcaraz 6-3, 6-2, một trong những chiến thắng ấn tượng nhất sự nghiệp của anh đến lúc này.

Sau đó ít ngày, tại chung kết Japan Open ở Tokyo, Alcaraz đã đòi lại món nợ với chiến thắng 6-4, 6-4. “Ở Laver Cup năm trước, tôi cảm thấy mình chẳng có cơ hội nào. Nhưng năm nay, ở cả Laver Cup lẫn chung kết Tokyo, tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách đã được rút ngắn rất nhiều”, Fritz nói.

Niềm tin về Grand Slam đầu tiên

Không chỉ cải thiện phong độ, Fritz còn chứng minh sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy thi đấu. Sau nửa đầu mùa giải 2025 chật vật vì chấn thương và phong độ thất thường, tay vợt sinh năm 1997 đã bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối năm.

Anh giành 2 danh hiệu ATP tại Eastbourne cũng như Stuttgart, vươn lên hạng 4 thế giới, vị trí cao nhất trong sự nghiệp và đang hừng hực khí thế hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên. “Tôi từng trải qua quãng thời gian khó khăn ở giữa mùa giải, không chơi tốt, đôi khi còn gặp chấn thương. Nhưng nửa sau năm nay thực sự tuyệt vời”, Fritz thừa nhận. “Tôi cảm thấy danh hiệu Grand Slam có thể đến bất kỳ lúc nào. Trình độ của tôi đã ở đó, chỉ cần mọi thứ sắp xếp đúng trong hai tuần là đủ”.

Fritz sở hữu một trong những cú giao bóng tốt nhất ATP hiện nay, cùng khả năng tấn công nhanh và dứt khoát. Việc liên tục đối đầu với những tay vợt hàng đầu như Alcaraz, Sinner, hay Zverev đang giúp anh hoàn thiện bản lĩnh thi đấu ở đẳng cấp cao.

Alcaraz vẫn còn chút nghi ngờ về thể lực

Ở chiều ngược lại, Alcaraz cũng đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn tái đấu với Fritz. Tay vợt số 1 thế giới vừa trở lại, sau khi rút lui khỏi Shanghai Masters hồi đầu tháng 10 vì chấn thương mắt cá chân gặp phải ở Tokyo.

Dù vậy, anh vẫn kịp giành chức vô địch Japan Open sau 5 trận thắng liên tiếp, trong đó có trận chung kết với chính Fritz. Chia sẻ trước trận ra quân tại Saudi Arabia, Alcaraz thừa nhận vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất: “Tôi không cảm thấy 100%. Vẫn còn một chút nghi ngờ khi di chuyển trên sân”, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha nói. “Nhưng tình hình đã cải thiện rất nhiều và tôi sẽ thi đấu, thể hiện hết mình tại Six Kings Slam”.

Alcaraz khiến người hâm mộ thấp thỏm vì chấn thương.

Anh dành lời cảm ơn đặc biệt cho Juanjo Moreno, chuyên gia vật lý trị liệu gắn bó nhiều năm, người đã giúp anh hồi phục nhanh chóng sau chấn thương. “Tôi có chuyên gia vật lý trị liệu giỏi nhất thế giới, người mà tôi tin tưởng 100%. Nhờ anh ấy, tôi có thể thi đấu bình thường trở lại”.

Dù chưa ở thể trạng tốt nhất, Alcaraz vẫn là thử thách lớn với bất kỳ đối thủ nào, đặc biệt khi thi đấu trong những trận cầu mang tính danh dự. Trận bán kết với Fritz tại Riyadh không chỉ là cơ hội để anh kiểm nghiệm lại khả năng di chuyển sau chấn thương, mà còn là dịp để tay vợt Tây Ban Nha khẳng định vị thế “ông vua trẻ” trước một đối thủ đang nổi lên mạnh mẽ.