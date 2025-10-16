Zverev thua chóng vánh vẫn nhận 39 tỷ đồng, Alcaraz "phản pháo" Djokovic

Ngày mở màn của sự kiện tennis Six Kings Slam 2025 tại Riyadh, Saudi Arabia đã tạo nên một cơn “sóng dư luận”, khi Alexander Zverev để thua chóng vánh trước Taylor Fritz chỉ sau 59 phút thi đấu, nhưng vẫn bỏ túi 1,5 triệu USD tiền thưởng (khoảng hơn 39 tỷ đồng).

Zverev (áo đen) thua chóng vánh Fritz (áo trắng) vẫn nhận về số tiền còn hơn chức vô địch ATP 1000

🧊 Trận đấu “nhạt như nước ốc” và 1,5 triệu USD dễ nhất lịch sử?

Taylor Fritz đánh bại Zverev với tỷ số 6-3, 6-4 trong một trận đấu mà nhiều khán giả mô tả là “thiếu cảm xúc và năng lượng”. Cả hai tay vợt đều vừa bị loại từ vòng ba của Thượng Hải Masters, nhưng màn trình diễn của Zverev tại Riyadh bị chỉ trích gay gắt vì “thiếu nỗ lực”.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận mỉa mai xuất hiện:

“Kiếm 1,5 triệu USD dễ nhất sự nghiệp Zverev”, một tài khoản viết.

“Tôi tưởng xem tennis mà lại buồn ngủ”, tài khoản tiếp theo nêu quan điểm.

“Góc máy kỳ cục, trận đấu như tập luyện”, người khác chỉ trích.

Một khán giả còn cho rằng: “Zverev đã quá quen với việc thua, chỉ khác là lần này anh ta nhận được một núi tiền”.

Có người còn khẳng định tay vợt Đức “không xứng đáng đứng trong top 10” của bảng xếp hạng ATP sau màn trình diễn này.

💬 Taylor Fritz: “Vẫn là tennis, vẫn là đẳng cấp”

Với chiến thắng này, Fritz có trận thắng thứ 7 liên tiếp trước Zverev, dù đây chỉ là một giải đấu biểu diễn, không được tính vào hệ thống ATP.

Đáp lại những lời chỉ trích về việc tham gia giải “kiếm tiền dễ”, Fritz thẳng thắn nói: “Đây vẫn là tennis, những tay vợt đẳng cấp, những trận đấu lớn và người hâm mộ cuồng nhiệt. Giải đấu được phát trực tiếp trên Netflix, nên nó thu hút cả khán giả mới. Điều đó rất tốt cho môn thể thao này”.

Fritz cũng nhấn mạnh mô hình giải ngắn ngày này mang lại lợi ích tài chính rõ rệt: “Hãy thử chỉ ra giải nào bạn có thể chơi 2-3 trận và kiếm 6 triệu USD. Tôi rất muốn nghe điều đó”.

Fritz sẽ chạm trán Carlos Alcaraz ở bán kết, tay vợt mà anh từng thua trong trận chung kết Japan Open, nhưng cũng từng đánh bại tại ở Laver Cup năm nay.

Alcaraz lên tiếng sau khi nhận nhiều lời chỉ trích từ dư luận và giới chuyên môn

🔥 Alcaraz phản pháo dư luận: “Mọi người không hiểu chúng tôi”

Trước bán kết, Alcaraz đã lên tiếng phản bác chỉ trích về việc các tay vợt hàng đầu tham gia nhiều giải biểu diễn nhưng lại than phiền lịch thi đấu ATP dày đặc. Trong đó có ý kiến của Djokovic về việc các tay vợt hiện tại chỉ giỏi kêu ca nhưng không có hành động thực tế để mọi thứ thay đổi.

Tay vợt số 1 thế giới, Alcaraz lên tiếng giải thích về vấn đề này: “Tôi hiểu những lời phàn nàn, nhưng mọi người không thực sự hiểu chúng tôi. Các giải biểu diễn không căng thẳng về mặt tinh thần như ATP Tour kéo dài hai tuần. Chúng tôi cũng cần thời gian để vừa thi đấu vừa tái tạo năng lượng”.

Tay vợt người Tây Ban Nha từng chỉ trích lịch thi đấu chính thức sau Laver Cup 2024 với câu nói gây chú ý: “Có lẽ họ (ATP) sẽ giết chúng tôi theo cách nào đó”.

Fritz cũng chung nỗi lo: “Lịch thi đấu quá dày đặc”. Fritz cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi nói với Tennis365: “Vấn đề là lịch thi đấu đã quá kín. Bạn phải lựa chọn giữa những giải mình yêu thích và sự quá tải. Nhưng nếu lịch cho phép, thật tuyệt khi được góp mặt ở những sự kiện như thế này”.