Giải bi-a thế giới 1,3 tỷ đồng bất ngờ bị hủy, Quyết Chiến và cơ thủ VN có mất tiền?

❌ Giải đấu quy tụ dàn siêu sao thế giới với chức vô địch tiền tỷ bất ngờ bị hủy

Vừa qua, thông tin về việc giải carom 3 băng tầm cỡ thế giới World Masters 2026 bị hủy đã làm xôn xao cộng đồng bi-a tại Việt Nam cũng như quốc tế. Trước đó, kể từ khi ra thông báo, hệ thống World Masters 2026 với chặng đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 5/4 tại Bogota (Colombia) đã gây “sốt”.

World Masters 2026 tại Colombia bất ngờ bị hủy khi chỉ còn vài ngày sẽ khởi tranh

Giải đấu sẽ quy tụ 24 cơ thủ, trong đó có đầy đủ những siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay như Cho Myung Woo, Dick Jaspers, Eddy Merckx, Frederic Caudron…Việt Nam có 4 đại diện gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

24 cơ thủ được chia làm 4 bảng (mỗi bảng 6 tay cơ), thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra 8 cơ thủ xuất sắc nhất để vào tứ kết. Điều này không chỉ hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao của các cơ thủ Việt Nam và thế giới (4 cơ thủ VN nằm tại 4 bảng khác nhau) mà còn tranh chấp số tiền thưởng lớn.

Theo đó, nhà vô địch sẽ nhận được 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Á quân nhận 25.000 USD (khoảng 660 triệu đồng). Đồng hạng 3 nhận 12.500 USD (khoảng 330 triệu đồng).

🤔 Cơ thủ Việt Nam có bị mất tiền?

Việc World Masters 2026 bị hủy sát nút khi mà giải đấu chỉ còn vài ngày khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi rằng liệu các cơ thủ Việt Nam có bị mất các chi phí như đặt vé máy bay, khách sạn…

Theo Trần Quyết Chiến cùng các cơ thủ Việt Nam tham dự giải chia sẻ, anh và các đồng đội đã đổi lại vé máy bay sang Bogota (Colombia) trễ hơn vài ngày vì chặng World Cup đầu tiên trong năm cũng sẽ diễn ra tại đây từ ngày 6-14/4. Chi phí đổi vé đã được ban tổ chức World Masters hỗ trợ còn phòng khách sạn thì đã được hỗ trợ để hủy.

Tuy nhiên, việc World Masters bị hủy cũng đồng nghĩa với việc các cơ thủ Việt Nam mất một giải đấu lớn để tranh tài cũng như số tiền ít nhất là 6000 USD (gần 160 triệu đồng). Bởi lẽ theo điều lệ giải được đưa ra trước đó, tiền thưởng của World Masters trải dài cho tất cả cơ thủ tham gia. Trong đó, cơ thủ đứng cuối tại mỗi bảng đấu sẽ nhận 6000 USD và tăng 1000 USD lần lượt cho mỗi vị trí xếp cao hơn.

Được biết, ban tổ chức World Masters 2026 từng dự kiến sẽ tổ chức 5 tour đấu ở Colombia, Pháp, Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc trong năm nay. Tuy nhiên hiện tại, 2 tour đấu tại Colombia và Pháp đã chắc chắn bị hủy với lý do bất đồng giữa các đơn vị tài trợ còn 3 tour đấu còn lại vẫn đang bỏ ngỏ.