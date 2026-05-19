AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Nóng Maresca đạt thỏa thuận thay Pep dẫn dắt Man City, hợp đồng 3 năm

Premier League 2025-26 Manchester City Pep Guardiola

Sau 10 năm cùng hàng loạt danh hiệu tại Etihad, Pep Guardiola được cho là sẽ chia tay Man City vào cuối mùa giải. Đội bóng thành Manchester cũng nhanh chóng chốt người kế nhiệm khi Enzo Maresca đạt thỏa thuận hợp đồng 3 năm để trở lại dẫn dắt CLB.

   

Maresca được chọn kế nhiệm Guardiola

Thông tin về việc Pep Guardiola rời Man City vào cuối mùa giải đang gây chấn động bóng đá Anh. Dù vẫn còn một năm hợp đồng, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã quyết định khép lại hành trình kéo dài 10 năm đầy vinh quang tại Etihad.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, các nhà tài trợ của Man City đã được thông báo về quyết định chia tay Guardiola sau mùa giải năm nay. Ngay sau đó, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Enzo Maresca là người được lựa chọn thay thế và hai bên đã đạt thỏa thuận với bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Đây không phải lựa chọn bất ngờ với nội bộ Man City. Maresca từng là trợ lý của Guardiola trong giai đoạn 2022-2023, sau nhiều năm làm việc tại hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng. Mối quan hệ thân thiết cùng sự am hiểu triết lý bóng đá của Guardiola giúp chiến lược gia người Ý luôn được xem là “truyền nhân” tiềm năng tại Etihad.

Hành trình đưa Maresca trở lại Etihad

Sau khi rời Man City để tìm kiếm thử thách riêng, Maresca nhanh chóng gây dựng tên tuổi trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Ông giúp Leicester giành quyền thăng hạng Championship trước khi chuyển sang dẫn dắt Chelsea.

Trong 18 tháng làm việc tại Stamford Bridge, Maresca tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng đội bóng thành London giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, nhà cầm quân 46 tuổi rời Chelsea vào ngày 1/1 trong bầu không khí không mấy êm đẹp.

Dẫu vậy, những biến động tại Chelsea không làm giảm sự tín nhiệm mà Man City dành cho Maresca. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng ông là người phù hợp nhất để tiếp nối di sản mà Guardiola để lại, đặc biệt khi đã quá hiểu cách vận hành của CLB cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Guardiola úp mở ngày chia tay đầy cảm xúc

Trong khi các thông tin về sự ra đi liên tục xuất hiện, Guardiola vẫn chưa chính thức xác nhận quyết định của mình. Sau khi giúp Man City giành cú đúp Carabao Cup và FA Cup mùa này, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là sẽ có màn diễu hành ăn mừng trên xe buýt mui trần tại Manchester như lời chia tay với người hâm mộ.

Dù vậy, Guardiola không muốn câu chuyện được biến thành một buổi lễ quá nặng tính chia ly. Ông chia sẻ: “Thành thật mà nói, câu lạc bộ không cần phải làm gì cả. Điều quan trọng trong cuộc sống là khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười và nói rằng điều đó thật tốt”.

Nhà cầm quân người Catalan cũng tiết lộ ông đã trò chuyện với Bernardo Silva và John Stones về cảm xúc trong những ngày cuối cùng tại Etihad: “Khi bạn già đi, khi đã là ông lão, bạn sẽ nhìn lại những kỷ niệm. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống”.

Mệt mỏi vì những đồn đoán kéo dài quanh tương lai của mình, Guardiola còn nói đầy mỉa mai: “Dù chuyện gì xảy ra vào cuối mùa giải và khi tôi gia hạn hợp đồng thêm ba năm nữa thì sao chứ? Giờ đây tôi có thể nhìn lại và tự hỏi: ‘Điều đó tuyệt vời biết bao!’”.

