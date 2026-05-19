Nóng Maresca đạt thỏa thuận thay Pep dẫn dắt Man City, hợp đồng 3 năm

Thông tin về việc Pep Guardiola rời Man City vào cuối mùa giải đang gây chấn động bóng đá Anh. Dù vẫn còn một năm hợp đồng, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã quyết định khép lại hành trình kéo dài 10 năm đầy vinh quang tại Etihad.

Maresca được chọn kế nhiệm Guardiola

Theo tiết lộ từ Daily Mail, các nhà tài trợ của Man City đã được thông báo về quyết định chia tay Guardiola sau mùa giải năm nay. Ngay sau đó, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Enzo Maresca là người được lựa chọn thay thế và hai bên đã đạt thỏa thuận với bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Đây không phải lựa chọn bất ngờ với nội bộ Man City. Maresca từng là trợ lý của Guardiola trong giai đoạn 2022-2023, sau nhiều năm làm việc tại hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng. Mối quan hệ thân thiết cùng sự am hiểu triết lý bóng đá của Guardiola giúp chiến lược gia người Ý luôn được xem là “truyền nhân” tiềm năng tại Etihad.

Hành trình đưa Maresca trở lại Etihad

Sau khi rời Man City để tìm kiếm thử thách riêng, Maresca nhanh chóng gây dựng tên tuổi trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Ông giúp Leicester giành quyền thăng hạng Championship trước khi chuyển sang dẫn dắt Chelsea.

Trong 18 tháng làm việc tại Stamford Bridge, Maresca tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng đội bóng thành London giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, nhà cầm quân 46 tuổi rời Chelsea vào ngày 1/1 trong bầu không khí không mấy êm đẹp.

Dẫu vậy, những biến động tại Chelsea không làm giảm sự tín nhiệm mà Man City dành cho Maresca. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng ông là người phù hợp nhất để tiếp nối di sản mà Guardiola để lại, đặc biệt khi đã quá hiểu cách vận hành của CLB cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Guardiola úp mở ngày chia tay đầy cảm xúc

Trong khi các thông tin về sự ra đi liên tục xuất hiện, Guardiola vẫn chưa chính thức xác nhận quyết định của mình. Sau khi giúp Man City giành cú đúp Carabao Cup và FA Cup mùa này, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là sẽ có màn diễu hành ăn mừng trên xe buýt mui trần tại Manchester như lời chia tay với người hâm mộ.

Dù vậy, Guardiola không muốn câu chuyện được biến thành một buổi lễ quá nặng tính chia ly. Ông chia sẻ: “Thành thật mà nói, câu lạc bộ không cần phải làm gì cả. Điều quan trọng trong cuộc sống là khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười và nói rằng điều đó thật tốt”.

Nhà cầm quân người Catalan cũng tiết lộ ông đã trò chuyện với Bernardo Silva và John Stones về cảm xúc trong những ngày cuối cùng tại Etihad: “Khi bạn già đi, khi đã là ông lão, bạn sẽ nhìn lại những kỷ niệm. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống”.

Mệt mỏi vì những đồn đoán kéo dài quanh tương lai của mình, Guardiola còn nói đầy mỉa mai: “Dù chuyện gì xảy ra vào cuối mùa giải và khi tôi gia hạn hợp đồng thêm ba năm nữa thì sao chứ? Giờ đây tôi có thể nhìn lại và tự hỏi: ‘Điều đó tuyệt vời biết bao!’”.