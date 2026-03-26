Cơ thủ số 1 thế giới Trump phải bỏ nhà vì chiến sự, vẫn "náo loạn" giải World Open

“Bỏ nhà” vì chiến sự Trung Đông

Ngôi sao snooker người Anh buộc phải rời khỏi nơi ở tại Dubai sau khi căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông. Cuộc xung đột bùng phát, kéo theo những đợt trả đũa khiến tình hình khu vực trở nên hỗn loạn.

Trump chuyển tới Thái Lan vì tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng

Dù UAE không phải tâm điểm trực tiếp, nhưng việc bị cuốn vào “vùng ảnh hưởng” của chiến sự khiến cuộc sống của nhiều người dân, trong đó có Trump bị đảo lộn. Với một VĐV đỉnh cao, việc mất đi môi trường sinh hoạt ổn định là cú sốc không hề nhỏ.

Trump là cơ thủ người Anh, sinh năm 1989, hiện giữ vị trí số 1 thế giới và từng vô địch thế giới 2019, anh sở hữu 31 danh hiệu, hơn 1.100 century break (cú đi cơ trên 100 điểm), 9 lần đạt điểm tuyệt đối 147, nổi bật với lối đánh tốc độ và được xem là một trong những tay cơ xuất sắc nhất lịch sử snooker hiện đại.

Bangkok, “căn cứ tạm thời” của nhà vô địch

Rời Trung Đông, Judd Trump nhanh chóng di chuyển tới Bangkok, nơi anh đang lưu trú tại một khách sạn sang trọng. Đây cũng là địa điểm anh từng tập luyện trước khi tham dự giải World Open tại Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, tay cơ số 1 thế giới chia sẻ hình ảnh từ ban công khách sạn, cho thấy anh đang cố gắng duy trì trạng thái tinh thần ổn định giữa những biến động ngoài chuyên môn.

Duyên “đối đầu” đặc biệt tại World Open

Dù phải đối mặt với những xáo trộn lớn ngoài đời, Trump vẫn thi đấu ấn tượng tại World Open. Anh lọt tới bán kết trước khi dừng bước trước Thepchaiya Un-Nooh, người sau đó lên ngôi vô địch.

Điều thú vị là trước giải, cả hai từng có thời gian tập luyện cùng nhau tại Bangkok. Un-Nooh thậm chí còn tự tin hẹn gặp Trump ở trận chung kết, nhưng số phận lại đưa họ chạm trán sớm hơn dự kiến.

Không chỉ là đối thủ, tay cơ Thái Lan còn đóng vai “chủ nhà” khi đưa Trump đi ăn uống, tham quan và thích nghi với cuộc sống tại Thái Lan, chi tiết cho thấy mặt rất đời thường của các ngôi sao thể thao.

Câu chuyện của Judd Trump là minh chứng rõ ràng rằng, ngay cả những VĐV hàng đầu thế giới cũng không thể đứng ngoài các biến động toàn cầu. Từ một cơ thủ tập trung vào bàn đấu, anh buộc phải trở thành “người di cư bất đắc dĩ” chỉ sau một đêm.